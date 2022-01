Đak Đoa: Mô hình nông hội phát huy hiệu quả

(GLO)- Các nông hội ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) từng bước phát huy hiệu quả, tạo sự liên kết trong sản xuất và trao đổi thông tin về thị trường, giúp các thành viên nâng cao thu nhập.





Hơn 1 năm nay, đàn dê của gia đình chị Mlơnh (làng Dôr 2, xã Glar) vẫn duy trì số lượng 20 con. Từ khi tham gia Nông hội chăn nuôi dê sinh sản và thương phẩm xã Glar, chị được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh. Chị Mlơnh cho hay: “Khi chưa có nông hội thì mình chỉ nuôi một vài con dê. Gần 1 năm qua, mình đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. Khi tham gia nông hội, mình được hỗ trợ để tìm đầu ra với giá cả ổn định, từ đó có thêm nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mình còn được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại hợp lý, áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao hơn”.

Chị Mlơnh (làng Dôr 2, xã Glar) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Vũ Thảo



Ông A Lâm-Phó Chủ nhiệm Nông hội chăn nuôi dê sinh sản và thương phẩm xã Glar-cho hay: Đến nay, Nông hội đã thu hút được 13 thành viên. Khi vào Nông hội, người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi dê để mang lại hiệu quả cao. “Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến giá dê thịt giảm còn 70 ngàn đồng/kg. Với mức giá này thì lợi nhuận sụt giảm. Chúng tôi vận động người dân duy trì đàn dê, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”-ông A Lâm nói.



Qua hơn 1 năm hoạt động, Nông hội trồng rau an toàn xã Tân Bình đã thu hút được 10 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 12,5 ha. Ông Trần Văn Nhàn-Chủ nhiệm Nông hội-cho hay: “Các thành viên đã chuyển sang sản xuất theo hướng an toàn, hướng đến xây dựng tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, giảm được chi phí đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Sản phẩm được tiêu thụ ổn định trên địa bàn huyện Đak Đoa và TP. Pleiku”.



Đến nay, huyện Đak Đoa đã vận động thành lập được 10 nông hội với tổng số 139 thành viên, tập trung vào lĩnh vực trồng trọt (7 nông hội) và chăn nuôi (3 nông hội). Hiện có 3 xã đã lựa chọn được mô hình nông hội trên cơ sở các tổ hội nghề nghiệp để hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ra mắt. Các nông hội hướng đến việc liên kết theo chuỗi giá trị, cam kết xây dựng thương hiệu sản phẩm, đảm bảo chất lượng, uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.



Ông ALững-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-đánh giá: Mô hình nông hội còn khá mới mẻ nhưng đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc xây dựng nông hội phải đảm bảo tính bền vững và thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng mô hình đạt hiệu quả. “Hội Nông dân huyện đang vận động các nông hội mở rộng quy mô sản xuất và kết nạp thêm thành viên mới để có lượng sản phẩm lớn, đủ điều kiện ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp. Có thể thấy, các mô hình nông hội trên địa bàn huyện đã bước đầu mang lại hiệu quả. Do vậy, việc vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, cụ thể tham gia mô hình nông hội là rất thiết thực"-ông ALững cho hay.



VŨ THẢO