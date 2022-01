Bắt tạm giam 2 nguyên lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

Chiều 4/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã bắt tạm giam 2 đối tượng nguyên lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo khoản 2, điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.





Trụ sở Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị thực hiện bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo khoản 2, điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thực hiện Quyết định khởi tố bị can số 168, Lệnh bắt tạm giam số 12, Lệnh khám xét chỗ ở số 12 (các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai phê chuẩn) đối với Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 28/4/1947, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, trú tại số nhà 6, HP5, khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo khoản 2, điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cùng ngày 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thực hiện Quyết định khởi tố bị can số 167, Lệnh bắt tạm giam số 11, Lệnh khám xét chỗ ở số 11 (các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai phê chuẩn) đối với Phạm Cao Khiêm, sinh ngày 25/05/1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, cư trú số nhà 2, lô 1, khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Theo khoản 2, điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo QUỐC HỒNG (NDĐT)