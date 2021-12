Việt Nam có 320 mã nông sản thực phẩm được nhập khẩu vào Trung Quốc

Thống kê sơ bộ đến 11 giờ ngày 24.12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 20.172 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam được cấp 320 mã.



Việt Nam được cấp 320 mã nông sản thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc. Ảnh: Quang Thuần



Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN-PTNT), Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang cập nhật kết quả phê duyệt doanh nghiệp được phép nhập khẩu sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc và mã số sản phẩm để doanh nghiệp in bao bì, nhãn mác… Thống kê sơ bộ đến 11 giờ ngày 24.12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 20.172 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc.



Trong đó, Mỹ là 2.200, Nhật Bản là 987, Úc là 564, Hàn Quốc là 588, Canada là 482, Malaysia là 372, Thái Lan là 483, Việt Nam là 320, Ấn Độ là 279, Indonesia là 270, Philippines là 70... Mỗi sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 1 mã. Như vậy 1 doanh nghiệp có thể được cấp nhiều mã sản phẩm.



Việc phê duyệt doanh nghiệp được phép nhập khẩu sản phẩm nông sản thực phẩm vào thị trường Trung Quốc và mã số sản phẩm để doanh nghiệp in bao bì, nhãn mác… nói trên là để thực hiện Lệnh 248 về "Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu" và Lệnh 249 về "Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu" của Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2022. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản thực phẩm, thủy sản Việt Nam cần lưu ý tuân thủ quy định mới để tránh gián đoạn xuất khẩu sang thị trường này.

Theo QUANG THUẦN (TNO)