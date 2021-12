Giá tiêu hôm nay 28/12 tăng trở lại, Việt Nam mua lượng tiêu lớn chưa từng có từ Campuchia

Giá tiêu hôm nay 28/12 đã tăng nhẹ trở lại ở tất cả các vùng trồng tiêu. Theo đó, giá tiêu dao động từ 78.500 - 81.000 đồng/kg. Mặc dù năm nay kim ngạch xuất khẩu tiêu tăng mạnh, song nước ta cũng nhập khẩu một lượng tiêu lớn chưa từng có từ nước láng giềng Campuchia.





Theo khảo sát của Dân Việt, giá tiêu hôm nay 28/12 đồng loạt tăng ở các vùng trồng tiêu lớn. Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng thêm 1.500 đồng/kg, đạt 81.000 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bình Phước cũng tăng 1.500 đồng/kg, lên 80.000 đồng/kg.



Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, theo đó giá tiêu tại Đắk Lắk - Đắk Nông đạt 79.500 đồng/kg; giá tiêu hôm nay tại Chư Sê (Gia Lai) đạt 78.500 đồng/kg.



Giá tiêu xô hôm nay tại thị trường trong nước tăng trở lại từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Ảnh minh hoạ



Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 12/2021 Việt Nam xuất khẩu được 6.990 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 32,9 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến 15/12/2021, Việt Nam xuất khẩu được 252.881 tấn, kim ngạch đạt 899,7 triệu USD. Trong đó Mỹ là khách hàng lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam.



Như vậy xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 12 không tăng mạnh như nhiều dự báo, thậm chí còn thấp hơn tháng 11/2021. Xuất khẩu tiêu trong nửa đầu tháng 11/2021 đạt 8.248 tấn các loại.



Nhập khẩu tiêu từ Campuchia tăng đột biến



Điều ngạc nhiên là dù Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu nhiều nhất thế giới (chiếm tới khoảng 60% sản lượng tiêu toàn cầu), song vẫn nhập hàng chục ngàn tấn tiêu từ các nước. Và năm nay, sản lượng tiêu nhập từ nước láng giềng Campuchia tăng đột biến.



Ghi nhận từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong 11 tháng năm 2021, nhập khẩu hồ tiêu từ Campuchia tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái.



Còn theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, xuất khẩu hồ tiêu của Campuchia trong 11 tháng năm 2021 đạt 27.730 tấn, tăng 456,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tiêu của Campuchia bao gồm cả hồ tiêu gắn chỉ dẫn địa lý (GI) mang nhãn hiệu Kampot và các giống tiêu không gắn GI.



Trong đó, Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nhất với 26.887 tấn, tiếp theo là Đức (497 tấn) và Thái Lan (180 tấn). Một lượng nhỏ hơn đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.



Ông Nguyễn Nam Hải, nguyên Chủ tịch VPA cho biết, sản lượng hồ tiêu ở các tỉnh biên giới Campuchia giáp Việt Nam ước đạt 30.000 tấn/năm, và chủ yếu bán sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Hai năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên một lượng hồ tiêu Campuchia chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Các doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu nhập hồ tiêu để chế biến xuất khẩu.

