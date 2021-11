Triển khai đồng bộ biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

(GLO)- Ngày 30-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1672/UBND-NL về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.





Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng trên đàn gia súc, gia cầm, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.



Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng-chống dịch bệnh trên vật nuôi đã được UBND tỉnh ban hành; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tiêm vắc xin viêm da nổi cục cho bò tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Minh Nguyễn



Đối với các huyện Ia Pa, Kbang, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa: Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ bệnh dịch tả heo châu Phi, sớm khống chế dịch bệnh, không để lây lan diện rộng.



Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh.



Chủ động giám sát chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm (kể cả sản phẩm gia súc, gia cầm); nhất là các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan ra diện rộng, gây ảnh hưởng đến sản xuất và cộng đồng.



Riêng đối với các huyện Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật khu vực biên giới, cửa khẩu.



Tập trung triển khai có hiệu quả Tháng vệ sinh tiêu độc từ ngày 15-10 đến 15-11-2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, các ổ dịch cũ.



Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vắc xin phòng: lở mồm long móng; viêm da nổi cục; tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin kép (tụ huyết trùng + phó thương hàn nhược độc); dịch tả heo; vắc xin dại chó.



Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; nhất là công tác thông tin, báo cáo nhanh về diễn biến tình hình dịch bệnh, tính chất, nguy cơ phát sinh...



Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng-chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh, tích trữ hàng gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi.



Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.



Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; cùng với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện triển khai cấp bách các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt ngay các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng.



Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật không đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh.



Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi.



Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng-chống dịch bệnh động vật; báo cáo dịch bệnh động vật trên hệ thống trực tuyến VAHIS; áp dụng hình thức trực tuyến để hướng dẫn phòng-chống dịch bệnh, tổ chức lấy mẫu giám sát, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật, đánh giá các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.



Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục xin cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đánh giá và chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.



Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng-chống dịch để người chăn nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch.



Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển buôn lậu gia súc, gia cầm và sản gia súc, gia cầm vào tỉnh qua biên giới.



KIỀU PHAN