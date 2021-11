Nóng: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất giải pháp giảm giá phân bón

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng để mặt hàng phân bón được bổ sung vào danh mục chịu thuế VAT, giúp cho mặt hàng này có cơ hội giảm giá và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.





Bổ sung mặt hàng phân bón vào danh mục chịu thuế VAT



Nói về giải pháp bình ổn giá phân bón và vật tư nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đây là lĩnh vực luôn được Bộ Công Thương chú trọng chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời đề xuất, áp dụng nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất có lãi, qua đó nâng cao đời sống ở khu vực nông thôn.



Tuy nhiên thời gian qua, giá phân bón, vật tư nông nghiệp vẫn tăng cao là do giá nguyên liệu đầu vào, chủ yếu là nhập khẩu và chi phí vận tải logistics do giãn cách xã hội tăng cao.



"Mặt hàng phân bón không thuộc danh mục chịu thuế VAT nên các nguyên vật liệu đầu vào không được khấu trừ thuế cũng làm tăng giá thành sản phẩm. Nhu cầu tiêu thụ mặt hàng phân bón của thế giới tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.



Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như đã làm thời gian qua, đồng thời tiếp tục phối hợp tốt hơn các bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp hiệu quả hơn trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm.



Cần có giải pháp bình ổn giá nguyên liệu đầu vào



Tại buổi thảo luận về kế hoạch phát triển KT-XH và công tác phòng chống dịch chiều 9/11, đại biểu Quốc hội Trình Lam Sinh (An Giang) cho hay: Lâu nay chúng ta vẫn xác định nông nghiệp là nền tảng, là bệ đỡ để nền kinh tế phát triển tốt nhưng bản thân của nền nông nghiệp lại luôn gặp nhiều khó khăn và những bất cập.



Minh chứng cho điều mình nói, đại biểu Sinh nêu thêm thông tin một vài con số liệu từ thực tiễn mà bản thân đã thu thập được như trong vụ đông xuân 2020-2021 chi phí phân, thuốc cho 1ha khoảng 12-12,5 triệu đồng. Với giá lúa cao của mùa vụ đó dao động từ 7.000-7.400 đồng/kg thì người dân sản xuất đạt năng suất từ 2,3-2,5 tấn/ha thì hòa vốn, nếu từ 2,5 tấn/ha trở lên thì có lợi nhuận.



Vụ hè thu, chi phí phân bón, thuốc cho 1ha vào khoảng 13,4 - 13,5 triệu đồng. Với giá lúa của mùa vụ đó dao động từ 5.400 - 6.000 đồng/kg thì người dân cần sản xuất đạt sản lượng từ 3,1 - 3,4 tấn/ha sẽ hòa vốn, nếu sản xuất trên 3,5 tấn/ha thì có lợi nhuận.



Đại biểu Quốc hội Trình Lam Sinh (An Giang) để đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành cần có giải pháp bình ổn giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.



Đến vụ thu đông năm nay chi phí phân, thuốc cho 1 ha vào khoảng 17,5 triệu đồng, với giá lúa của mùa vụ dao động từ 5.100 - 5.200 đồng/kg thì người dân cần sản xuất đạt sản lượng từ 4,4 - 4,5 tấn cho 1ha mới có thể hòa vốn, nếu muốn có lợi nhuận thì cần đạt trên 4,5 tấn/ha.



Như vậy, theo đại biểu tỉnh An Giang, chi phí các nguyên liệu đầu vào như phân, thuốc trong sản xuất lúa, các chuẩn mực gần đây lên rất cao và mức chi phí chênh lệch lên đến 5,4 triệu đồng.



Rõ ràng giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm.



Cụ thể, giá phân bón urea có giá 290.000 đồng/bao, tại thời điểm vụ Đông Xuân 2020, 2021 thì hiện nay có giá là 975.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 bao, tăng khoảng 245%.



Phân DAP giá từ 550.000 đồng 1 bao hiện nay có giá là 1150.000 đồng 1 bao tăng 109%. Phân kali từ 330.000 đồng 1 bao tăng lên 800.000 đồng 1 bao tăng 143%. Như vậy, với bài toán tăng giá thì người nông dân gặp quá nhiều khó khăn.



Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cam kết sẽ bình ổn, giảm giá phân bón.



Từ những tâm tư của người nông dân, cử tri, đại biểu Sinh đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành cần có giải pháp bình ổn giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp như là vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, chế phẩm sinh học... để giúp cho người nông dân sản xuất có lợi nhuận trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay.



Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh An Giang cho rằng cần sớm có Quỹ bình ổn giá đối với sản phẩm lúa gạo và cá tra vì đây là một trong những sản phẩm chiến lược của quốc gia, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng nhằm giúp cho ngành hàng lúa gạo và ngành hàng cá tra tránh được những tác động bất lợi của thị trường, đưa các ngành hàng này phát triển bền vững trong thời gian tới.



Cũng theo đại biểu Sinh, thời điểm này rất cần có cơ chế, chính sách riêng cho các vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long để ưu tiên đầu tư hạ tầng nông nghiệp, đầu tư phát triển hệ thống logistics, các kho trữ lạnh để giải quyết vấn đề lưu trữ nông sản vào những thời điểm thu hoạch cao điểm và phục vụ tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh An Giang nói riêng.

