Giá tiêu tăng vọt, đẩy xuất khẩu lên gần tỉ USD

Giá tiêu tăng cao trong những tháng qua giúp giá trị xuất khẩu nhóm hàng này thu về ấn tượng bất chấp số lượng sụt giảm.

Ngày 4.11, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) thông tin trong quý 3/2021, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng biến động trong biên độ hẹp và giữ ở mức cao. Xu hướng tăng giá diễn ra trong cả tháng 10 nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh.

Giá tiêu tăng cao trong quý 3/2021. Ảnh: VPA

Giá hạt tiêu xuất khẩu tại hầu hết các nước sản xuất lớn trên thế giới tăng do nguồn cung khan hiếm và hoạt động vận chuyển gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu tăng dịp cuối năm cũng tác động tích cực lên giá hạt tiêu. Chẳng hạn tại Brazil, ngày 29.10, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 200 USD/tấn so với ngày 30.9, lên 4.200 USD/tấn. Tại cảng khu vực TP.HCM, giá hạt tiêu đen xuất khẩu vào cuối tháng 10 tăng 200 USD/tấn so với cuối tháng 9, lên mức 4.390 - 4.490 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 200 USD/tấn, lên mức 6.390 USD/tấn. Hay tại cảng Kochi (Ấn Độ), giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 592 USD/tấn so với ngày 30.9, lên 6.311 USD/tấn…

Nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hạt tiêu tại thị trường nội địa ở mức cao. Lượng hàng bán ra rất ít, một phần do nguồn cung trong dân gần như đã hết. Các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng giúp hàng hóa lưu thông tốt, hoạt động xuất khẩu diễn ra bình thường. Tuần cuối tháng 10, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 8.500 đồng/kg; hạt tiêu trắng ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/ kg so với cuối tháng 9.

Còn so với đầu năm, giá tiêu đen tại các nước sản xuất chủ chốt như Indonesia, Brazil, Việt Nam và Malaysia đã tăng từ 45 - 62,5% còn giá tiêu đen Ấn Độ ít biến động hơn, tăng 19,1%. Giá tiêu trắng tại Việt Nam hiện cũng đã cao hơn 44,4%, Indonesia tăng 47,6% và Malaysia tăng 65,8%.

Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Theo Hiệp hội Hạt tiêu thế giới, sản lượng hạt tiêu toàn cầu giảm trong năm 2021 phần lớn do sản lượng của Việt Nam giảm 8%, trong khi sản lượng của Brazil giữ ổn định, sản lượng của Indonesia tăng 3%.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá tiêu xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021 tăng tới 71,3%, đạt 3.434,2 USD/tấn. Nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng vọt nên dù khối lượng xuất khẩu giảm 5,7%, nhưng giá trị xuất khẩu tiêu vẫn tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 783 triệu USD. Đây là con số tăng trưởng ấn tượng và hướng đến mức tỉ USD.