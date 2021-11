Gia Lai: Ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2021-2022

(GLO)- Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1734/KH-UBND về công tác PCCCR mùa khô 2021-2022.





Các lực lượng tham gia diễn tập PCCCR cấp tỉnh năm 2020-2021. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện công tác PCCCR với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời và triệt để”; nâng cao khả năng phòng cháy, kiểm soát được cháy rừng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra trong mùa khô; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng (BVR) và PCCCR của các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, các ban ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư; nâng cao năng lực chỉ huy về PCCCR của Ban Chỉ huy các cấp. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức quản lý BVR, PCCCR, nhằm quản lý bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có. Chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCCCR theo quy định. Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng trong suốt mùa khô, nhất là thời gian có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện và tổ chức chữa cháy ngay khi đám cháy trong rừng mới phát sinh...



Đồng thời, củng cố và kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR các cấp; nâng cao năng lực PCCCR của lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và cấp xã là lực lượng nòng cốt sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống cháy rừng xảy ra; xây dựng phương án phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng các cấp. Củng cố, xây dựng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại các thôn, làng, làm lực lượng nòng cốt trong công tác PCCCR. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng trong quá trình đốt, dọn nương rẫy; rà soát, khoanh vùng trọng điểm cháy và xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR; đào tạo, tập huấn và diễn tập chữa cháy rừng…



LÊ NAM