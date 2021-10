Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 5/10 nhích nhẹ thêm 500 đồng/kg tuỳ địa phương. Giá tiêu xô hiện giao dịch quanh mức 80.000 - 84.000 đồng/kg. Hiện các vùng trồng tiêu đang vào cuối mùa ra hoa, đậu trái, bà con không khỏi lo lắng thời tiết thất thường sẽ làm tiêu bị rụng bông, rụng gié.





Giá tiêu hôm nay tăng thêm 500 đồng/kg



Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay tại một số địa phương tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng 500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai tăng từ 79.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bình Phước đạt 81.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu ổn định ở mức 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại khu vực Đắk Lắk, Đăk Nông cùng tăng thêm 500 đồng/kg, đạt 80.500 - 81.000 đồng/kg.



Tại thủ phủ hồ tiêu Gia Lai, giá tiêu xô quanh mức 79.500 đồng/kg. Hiện các đại lý vẫn mua vào với giá tốt. Đơn cử như tại Công ty TNHH Hoàng Hân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), giá tiêu xô mua vào ngày 4/10 được niêm yết ở mức 84.100 đồng/kg.



Giá tiêu hôm nay tại một số địa phương tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng 500 đồng/kg. Ảnh: Trần Hiền



Giá tiêu tăng, làm thế nào để hạn chế tiêu rụng bông, rụng gié, giữ được năng suất?



Tại các vùng trồng tiêu lớn, hiện đang vào giai đoạn cuối cây hồ tiêu ra hoa, đậu trái. Nhiều nơi trái tiêu đã vào giai đoạn chắc sọ. Sau khi ra hoa, ra gié khoảng 2-4 tuần, cây tiêu thường bị rụng sinh lý, rất cần được bà con quan tâm chăm sóc.



Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp (Bình Phước), cây tiêu không ưa hạn, cũng không ưa mưa lớn kéo dài, nó cần một thời gian khô nhất định. Vì vậy, nếu gặp hạn hán lâu hoặc mưa lớn kéo dài sẽ khiến quá trình ra hoa, đậu trái bị ảnh hưởng.



Lúc tiêu đang trong giai đoạn ra hoa cần chủ động tưới nước thường xuyên để hạn chế bị rụng và chuỗi tiêu bị răng cưa, bồ cào. Ảnh: T.L

Với gần 20 năm chuyên canh tác cây hồ tiêu, gia đình bà Nguyễn Thị Đào ở ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh cho biết, những năm gần đây chăm sóc tiêu ngày càng khó khăn do thời tiết bất lợi. Bên cạnh đó, vì thiếu nhân công thu hoạch dẫn đến một số vườn hái tiêu muộn, làm ảnh hưởng quá trình sinh trưởng phát triển của cây tiêu. Cây không đủ thời gian phục hồi để phân hóa mầm hoa.



"Nếu như trước đây bà con tận dụng nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu khi nắng hạn, thì nay hầu như toàn bộ mạch nước ngầm trong khu vực đều cạn kiệt. Từ đó, cây vừa thiếu nước vừa không đủ chất dinh dưỡng để nuôi hoa, kết trái", bà Đào phân tích.



Anh Trịnh Văn Ba, một nông dân trồng tiêu giàu kinh nghiệm ở tại thị trấn Ea K'Nốp, huyện Ea Kar, Đăk Lăk từng có bài viết chia sẻ về các nguyên nhân gây rụng bông, rụng quả ở cây hồ tiêu và cách phòng ngừa trên trang giatieu.com.



Theo anh Ba, có 3 nguyên nhân chính gây thiệt hại nặng nề nhất mà bản thân gia đình anh và rất nhiều bà con trồng tiêu đã từng gặp.



Một là gió phơn. Gió phơn rất dễ nhận diện, sáng sớm ra vườn ta không thấy các loại lá cây "ướt sương"như thường gặp vào mỗi sáng sớm. Gió này chỉ gây hại ở thời kỳ tiêu nở hoa thụ phấn. Gặp trường hợp này, những biện pháp chữa trị trở nên vô ích. Để phòng ngừa, cần chủ động cho tiêu nở bông sớm. Bón xịt các loại phân có chất điều hòa sinh trưởng, giàu trung vi lượng.



"Kinh nghiệm của tôi là không thể thiếu can xi –bo khi tiêu đang giai đoạn cựa gà. Chú ý thực hiện 4 đúng. Duy trì độ ẩm cao cho toàn bộ bề mặt đất vườn. Không rong tỉa cành nhánh của cây trụ sống vào thời điểm này. Vườn có trồng cây tươi che phủ như lạc dại hay các loại rau cỏ hữu ích khác thì càng tốt" - anh Ba chia sẻ.



Cây hồ tiêu có thể bị rụng gié do nhiều nguyên nhân.



Hai là sử dụng thuốc trừ bệnh gốc đồng khi tiêu đang mang bông, mang trái. Thuốc gốc đồng phòng trị được nhiều loại vi nấm gây hại trên cây trồng, nhưng với hồ tiêu chỉ nên dùng để rửa vườn sau khi thu hoạch. Nếu sử dụng thuốc gốc đồng trên cây hồ tiêu vào những thời điểm khác sẽ gây hại.



Nặng nề nhất là xịt thuốc gốc đồng khi hồ tiêu đang mang bông hoặc quả non. Vài tuần sau xịt thuốc tiêu sẽ ồ ạt rụng. Do đó, bà con chú ý không sử dụng thuốc gốc đồng xịt cho tiêu khi đang mang bông mang trái.



Ba là sốc nhiệt. Khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao, sẽ làm cây mất nước nhanh chóng, tiêu sẽ rũ lá. Nhiều người thấy vậy tưới nước cả lên trụ cho "mát". Vài ngày sau, những trụ tiêu được tưới lúc này, kiểu này, quả sẽ thi nhau rụng.



Giống như một số nguyên nhân gây rụng khác, khi cây hồ tiêu bị tác động sẽ không rụng ngay lập tức mà phải có một thời gian nhất định bông mới chịu rời cành. Và do không rõ nguyên nhân nên bà con tiếp tục chữa trị "vu vơ", dẫn tới thiệt đơn hại kép. Vì vậy không nên tưới nước lúc quá nắng nóng.

