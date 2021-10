Giá cà phê tăng phi mã, doanh nghiệp chật vật giải phóng hàng tồn, giá tiêu lấy lại đà tăng

Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng thêm 500 đồng/kg so với ngày đầu tuần. Hiện giá tiêu xô trong nước dao động từ 86.500 - 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê cũng đang tăng mạnh, vọt lên mức cao kỷ lục trong vòng 4 năm qua.





Giá cà phê tăng vù vù, sắp cán mốc 42.000 đồng/kg vì tin đồn Brazil phải tăng mua cà phê Việt Nam



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thị trường cà phê trong nước tiếp tục sôi động với 1 phiên tăng giá mạnh theo giá cà phê thế giới. Cụ thể, giá cà phê ngày 26/10 đồng loạt tăng 600 đồng/kg tại các vùng nguyên liệu.



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, trong các tháng tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2021/2022.

Trong đó, giá cà phê tại Gia Lai ngày 26/10 đã tăng lên mức 41.400 - 41.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ngày 26/10 tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 41.700 - 41.800 đồng/kg.



Giá cà phê tại Đắk Nông dao động từ 41.700 - 41.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở mức 40.700 đồng/kg.



Tại cơ sở thu mua thuộc Công ty TNHH nông sản Hoàng Hân, xã Phú Hộ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), giá cà phê mua vào đang ở mức 41.800 đồng/kg.



Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê. Ảnh: T.L



Trên thị trường thế giới, giá cà phê đã tăng liên tiếp phiên thứ 5. Tại sàn London, giá cà phê kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng thêm 73 USD, lên 2.207 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng thêm 54 USD, lên 2.195 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng thêm 36 USD, lên 2.133 USD/tấn, các mức tăng mạnh.



Khối lượng giao dịch tăng lên rất cao, trên mức trung bình. Với mức giá trên, sàn London ghi nhận mặt hàng Robusta ở mức cao gần 4,5 năm qua.



Trên sàn Arabica New York, giá cà phê cũng đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 2,70 cent, lên 202,55 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 2,55 cent, lên 205,15 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.



Dự báo giá cà phê thời gian tới sẽ tiếp tục tăng. Giới đầu cơ nhận định, khả năng thiếu hàng cục bộ ở những tháng sắp tới, khi vụ cà phê mới ở Việt Nam chưa được đưa ra thị trường.



Ngoài mối lo nguồn cung thiếu hụt thì thị trường dấy lên tin đồn ngành công nghiệp cà phê Brazil phải hợp đồng mua cà phê Robusta của Việt Nam về trong thời gian nhanh nhất để thực hiện kế hoạch sản xuất.



Theo trang giacaphe.vn, do giá cà phê tại thị trường nội địa Brazil liên tục tăng cao khiến nông dân "đóng băng", cho dù vị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Brazil đã lên truyền thông để phủ nhận điều này.



Trong khi đó, theo Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam, nguyên nhân giá cà phê tăng phi mã chủ yếu đến từ việc các tập đoàn quốc tế đã thu mua một lượng lớn cà phê trong giai đoạn giữa năm, nhưng hiện đang bị ùn ứ tại các kho cảng do thiếu container.



Lượng hàng tại các kho cà phê hiện đang cao hơn từ 20 – 40% so với cùng kỳ năm ngoái.



Điều này dẫn đến việc các thương nhân tranh nhau muốn giải phóng hàng tồn kho trước khi thu mua thêm cà phê mùa vụ mới của nông dân.



Giá tiêu hôm nay tăng thêm 500 đồng/kg



Mặt hàng hồ tiêu từ đầu tuần đến nay dần hồi phục, tăng nhẹ so với tuần trước. Theo đó, giá tiêu ngày 26/10 tại các vùng nguyên liệu đồng loạt tăng 500 đồng/kg.



Cụ thể, giá tiêu tại Đồng Nai ở mức 86.000 đồng/kg; Bình Phước 87.700 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu quay lại mốc 89.500 đồng/kg.



Tại Gia Lai, giá tiêu xô ở mức 86.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay quanh mức 87.500 đồng/kg.



Công ty TNHH nông sản Hoàng Hân, xã Phú Hộ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang thu mua tiêu xô ở mức 90.400 đồng/kg.



Chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa là người nông dân bước vào vụ thu hoạch tiêu mới, vì vậy bà con rất mong giá tiêu duy trì ổn định như hiện nay thì mới mong có lãi trong bối cảnh giá phân bón, tiền thuê nhân công, phí vận chuyển đều tăng cao.



Theo THIÊN NGÂN (Dân Việt)