Bình Định: Trồng mai vàng bán tết, nông dân hò nhau hối hả đưa cây đi chạy lũ

Do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ ngày 22.10 đến nay, trên địa bàn TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) có mưa lớn, nước sông Côn dâng cao tràn vào đồng, làm nhiều cánh đồng trồng mai vàng ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh… ngập chìm trong nước.

Sợ cây mai vàng bị hư, nhiều nhà vườn đã thuê lao động, phương tiện chuyển mai từ ruộng lên vùng cao tránh thiệt hại.



Chậu mai vàng được xe lôi chở từ ruộng lên vùng cao tránh lũ



Ông Đồng (54 tuổi) ở thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong, chủ 5 sào mai cảnh, cho hay: Giờ trồng mai vàng chỉ tính sào, mai dưới 2 tuổi thì tính 2 cây/m2, còn 4 - 5 tuổi thì 1 cây/m2. Tui có 2 sào trồng dưới ruộng, còn 3 sào trồng trong vườn, khi nghe đài báo không khí lạnh gây mưa to khả năng xảy ra lũ lụt nên đã thuê người chuyển được 700 chậu mai lớn 5 tuổi, định xuất bán đợt Tết 2022, để dọc theo tỉnh lộ 631, còn lại 500 cây dưới 3 tuổi đành cho ngập bởi không có chỗ để, biết sẽ hư nhưng phải chịu.





Ruộng trồng mai vàng ở TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) bị ngập nước.



Còn ông Nguyễn Bảy, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thì cho biết ông "bó tay" do không có chỗ cao ráo chuyển cây lên, đành để 100 chậu mai cảnh từ 2 - 5 năm tuổi bị ngập.



Còn anh Lê Thanh Hải, ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An thì may mắn hơn. Nhà đông lao động nên sáng 25.10, khi nước lũ dâng cao ngập 300 chậu mai cảnh 5 - 6 năm tuổi, gia đình anh sử dụng cộ rùa, "bè" làm từ bánh xe bơm hơi, 1 buổi 300 chậu mai từ dưới ruộng đã chuyển xong để lên bờ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. “Số mai này tui dự tính bán dịp Tết 2022 tới, giờ nụ hoa dày, nếu để nước ngập hoa sẽ thối rụng phải để lại chăm tới năm sau, nên bằng mọi giá phải chuyển hết số mai dưới ruộng lên, kiếm đất cao thuê để tạm”, anh Lê Thanh Hải chia sẻ.



Người dân sử dụng "bè" làm từ ruột xe hơi để chuyển các chậu mai vàng chạy lũ.



Tổng diện tích ruộng trồng mai cảnh của 3 xã Nhơn An, Nhơn Hạnh và Nhơn Phong (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) ước hơn 60 ha, với gần 1,2 triệu chậu.





Theo Xuân Thức (Báo Bình Định/Dân Việt)