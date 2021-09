Tập trung phòng-chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021

(GLO)- Ngày 17-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng-chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chủ trì hội nghị có các ông: Phùng Đức Tiến-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phạm Văn Đông-Cục trưởng Cục Thú y.

Tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo huyện Đak Đoa, Ia Pa, Chư Păh và một số đơn vị liên quan.

Đến cuối tháng 8-2021, tổng đàn heo cả nước ước tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020; đàn bò tăng 1,8%; đàn trâu giảm 3,8%; đàn gia cầm tăng 4,2%. Mặc dù, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn nhưng vẫn xuất hiện một số ổ dịch bệnh. Cụ thể, bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 99 xã, của 29 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 373 ngàn con (tăng 1,3 lần so với cùng kỳ 2020); bệnh dịch tả heo châu Phi tại 1.498 xã của 50 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 93.261 con (cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020); bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 86 xã, của 18 tỉnh, thành phố, có 3.373 con mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 340 con; bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 3.936 xã, của 51 tỉnh thành phố, có 187.970 con mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 24.890 con; trên lĩnh vực thủy sản cả nước có 16.253 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và có 944 lồng, bè, bể nuôi thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh…

Theo Cục Thú y, nhận định nguy cơ các loại dịnh bệnh động vật xảy ra vào cuối năm là rất cao. Do đó, các địa phương cần tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch bệnh. Có kế hoạch và bố trí kinh phí mua cắc xin để tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc. Cục Thú y sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung bệnh viêm da nổi cục và danh mục bệnh động vật phải công bố dịch…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Nam

Tại tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2021 đến nay, có 20.396 con bò của 12.221 hộ/949 thôn, làng/161 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố bị mắc bệnh viêm da nổi cục (2.142 con chết, tiêu hủy), 16.289 con điều trị khỏi; có 423 con heo của 55 hộ/18 thôn/7 xã thuộc 3 huyện (Ia Pa, Chư Păh, Phú Thiện) bị bệnh dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã xuất cấp kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và PTNT mua 40.000 liều vắc xin viêm da nổi cục để hỗ trợ các địa phương tiêm phòng cho đàn bò. Ngoài ra, các địa phương đã chủ động xuất ngân sách, tăng cường xã hội hóa công tác tiêm phòng vắc xin. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin viêm da nổi cục được hơn 50% tổng đàn bò.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Chăn nuôi và thủy sản chiếm tỷ trọng đến 49,45% trong toàn ngành nông nghiệp, mặc dù 8 tháng đầu năm có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực nhưng tình hình bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản vẫn còn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất gây tổn thất về kinh tế hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể ảnh hưởng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thời gian tới, Cục Thú y bám sát việc thực hiện các kế hoạch quốc gia về phòng-chống dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, thủy sản; tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thú y, vắc xin để chủ động phòng-chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai đầy đủ tiêm vắc xin và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Đối với Cục Chăn nuôi chỉ đạo các cơ sở, địa phương chuẩn bị tốt nguồn giống, thức ăn chăn nuôi phục vụ cho sản xuất; bám sát mục tiêu chiến lược phát triển ngành chăn nuôi từ nay đến cuối năm để duy trì tốc độ phát triển; kết nối cung-cầu tiêu thụ sản phẩm. Việc kết nối giữa Cục Thú y và Cục Thủy sản phải chặt chẽ hơn để thực hiện hiệu quả trong công tác phòng-chống dịch bệnh. Đối với Trung tâm Khuyến nông quốc gia cần đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi và phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng yêu cầu các địa phương bám sát công tác phòng-chống dịch bệnh, nhất là những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để vừa phát triển sản xuất, vừa giải quyết lưu thông hàng hóa, vừa giải quyết công tác xuất khẩu. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Chủ động xuất kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản…