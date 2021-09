Quả chanh siêu to khổng lồ, to như quả dưa hấu nặng tới 2,6kg khiến dân tình xôn xao

Sau khi biết thông tin về sự tồn tại của một quả chanh nặng 2,6 kg, nhiều người đã không thể tin được đây là sự thật.





Quả chanh to như quả dưa hấu



Quả thực, điều đó là sự thật. Mới đây, hình ảnh về quả chanh kỳ lạ này đã được chia sẻ rất nhiều trên Instagram, có lẽ sau khi tận mắt chứng kiến thì bạn mới tin rằng thực sự có một quả chanh siêu to khổng lồ đến như vậy.





Melissa Palinkas đã chia sẻ quả chanh 'quái vật' lên trang Instagram cá nhân với hơn 2.000 người theo dõi của mình. Ảnh: DM



Bạn chắc hẳn đã nghe nói về nhiều loại trái cây và rau quả đột biến hay không lồ. Những loại trái cây và rau quả này phát triển lớn hơn nhiều so với kích thước thông thường của chúng. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng ngay cả một quả chanh có thể nặng khoảng 56-85 gram, loại lớn có thể nặng tới 113 gram nay lại có thể to như một quả dưa hấu lớn.



Điều này nghe có vẻ vô lý. Nhưng đây là sự thật. Điều kỳ lạ này đã được tìm thấy ở Australia. Nơi một cặp vợ chồng đã trồng nó trong khu vườn của họ.



Nói về trọng lượng và kích thước, quả chanh này nặng 2,6 kg và dài bằng cổ tay người. Trong khi đó, trọng lượng của một quả chanh thường dao động từ 50- 100 gram. Cặp vợ chồng đã trồng quả chanh siêu to khổng lồ này đã gửi quả chanh cho một đầu bếp nổi tiếng ở địa phương có tên Melissa Palinkas. Melissa Palinkas cũng là chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Deli & Dining Room. Ngay lập tức, đầu bếp Melissa đã thực hiện công việc đưa quả chanh khổng lồ này ra thế giới.



Quả chanh 2,6kg được đặt cạnh một quả chanh thông thường. Ảnh: DM



Quả chanh siêu to khổng lồ được dùng để làm gì?



Cụ thể, trên trang cá nhân Instagram của mình, Melissa Palinkas đã hào hứng chia sẻ hình ảnh về một quả chanh siêu to khổng lồ nặng tới 2,6kg bên cạnh một quả chanh thông thường, gần bằng chiều dài cẳng tay của cô.



Đầu bếp Palinkas hiện đang sống ở Tây Úc chia sẻ với Daily Mail Australia rằng quả chanh siêu to khổng lồ này được một cặp vợ chồng ở miền Đông nước Úc trồng vào tháng 6 năm nay.



Ngay khi nhận được, cô đầu bếp đã bị hấp dẫn bởi kích thước siêu to khổng lồ của quả chanh "quái vật" này.



Phần ruột bên trong của quả chanh khổng lồ. Mọi người choáng váng khi thấy quả chanh to như vậy. Ảnh: DM



Palinkas cho biết, cô đã dùng nó để làm món salad sau khi quan sát và thấy rằng nó không thích hợp để ép nước.



Cô Palinkas chia sẻ: "Quả chanh rất ngọt, tôi đã cạo phần ngoài của nó và làm món salad chanh dây với bí ngòi và o-liu xanh với nước sốt chanh dây. Phần cùi quả chanh không có chút đắng nào. Tôi dùng chút vỏ để làm ít nước limoncello tươi, một loại rượu mùi chanh phổ biến của Italia".



Chia sẻ trên Daily Mail Australia, người trồng giống chanh này cho biết, đây là giống chanh aoerosa, là giống lai giữa loại citron và chanh thông thường. Loại này không dùng cho mục đích thương mại nhưng những người mê làm vườn thường trồng với mục đích trang trí. Loại quả này có thể được sử dụng để thay thế chanh khi làm mứt, bánh nướng và một số công thức nấu ăn khác.



https://danviet.vn/qua-chanh-sieu-to-khong-lo-to-nhu-qua-dua-hau-nang-toi-26kg-khien-dan-tinh-xon-xao-20210901221844604.htm

Theo Lục Vô Song (LD/Dân Việt)