Gia Lai: Hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Những hộ dân có diện tích rau màu nằm trong quy hoạch và kế hoạch sản xuất của địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 sẽ được nhận hỗ trợ. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có diện tích cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp; diện tích nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm thiệt hại do thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt) gây ra trong năm 2020; đảm bảo kịp thời cho nông dân trong sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Trong trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật là giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; mức hỗ trợ được quy đổi tương đương bằng tiền mặt theo giá tại thời điểm hỗ trợ.



Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này hơn 20 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách địa phương (gồm 80% ngân sách tỉnh và 20% ngân sách huyện). Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản (gồm mức thiệt hại trên 70% và mức thiệt hại từ 30 đến 70%), gia súc, gia cầm thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020, nằm trong quy hoạch và kế hoạch sản xuất của địa phương.



Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hỗ trợ của các địa phương, đảm bảo theo quy định pháp luật. Sở Tài chính có trách nhiệm phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 kịp thời, đúng đối tượng.



