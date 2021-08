Phụ nữ Ia Mơ Nông giúp nhau phát triển kinh tế

(GLO)- Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng cùng với sự cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất, nhiều hội viên, phụ nữ ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.





Nhìn cơ ngơi khang trang của chị Rơ Châm H'Suyên (làng Kép 1) chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được nghe chị kể về hoàn cảnh của gia đình mình. Năm 2016, chồng chị bị bệnh rồi qua đời để lại 2 đứa con nhỏ. Chồng mất, cuộc sống trở nên chật vật, chị phải làm thuê để đắp đổi qua ngày.

Chị Rơ Châm H'Suyên (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: R'Ô HOK



Thấu hiểu khó khăn của chị H'Suyên, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã đứng ra tín chấp giúp chị vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng 1 ha cà phê và 5 sào lúa nước. Được chị em trong Chi hội hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cùng với sự cần cù, chịu khó của bản thân, cuộc sống của gia đình chị H'Suyên dần ổn định. Mỗi năm, chị dành dụm mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Đến nay, chị đã sở hữu 3 ha cà phê trồng xen với cây mắc ca, 1 ha lúa nước, mỗi năm tích lũy 150-170 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN xã cùng chị em trong Chi hội, mình biết cách làm ăn, kinh tế ổn định”.



Còn chị Rơ Châm Hênh (cùng làng) thì cho hay: Năm 2008, chị lập gia đình được bố mẹ cho 1 ha cà phê. Do thiếu vốn đầu tư lẫn kinh nghiệm sản xuất nên năng suất vườn cây đạt thấp, không đủ chi phí đầu tư. Sau khi được Hội LHPN xã tư vấn, giới thiệu, chị Hênh quyết định vay 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ số tiền này, chị Hênh mua thêm cây giống cà phê, phân bón, máy bơm. Đồng thời, chị thường xuyên tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức để áp dụng vào vườn cây. Nhờ đó, vài năm trở lại đây, vườn cà phê luôn đạt năng suất 6 tấn nhân/ha.



Có vốn, chị Hênh tiếp tục mua thêm 1 ha đất sản xuất và nuôi bò sinh sản. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu 3 ha cà phê trồng xen hồ tiêu và sầu riêng, 1 ha chanh dây, 5 sào lúa và 5 cặp bò sinh sản. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu 200 triệu đồng/năm. Nhờ làm kinh tế giỏi, chị Hênh được chị em phụ nữ tín nhiệm bầu làm Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng. “Trong các buổi sinh hoạt Chi hội, mình thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế để giảm nghèo, nuôi dạy con cái nên người”-chị Hênh bộc bạch.



Bà Rơ Châm Sên-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông-cho biết: Toàn xã có 735 hội viên, phụ nữ, phần lớn là người Jrai. Để giúp các hội viên, phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hàng năm, Hội LHPN xã tạo điều kiện tín chấp cho 20-23 hội viên vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện tổng dư nợ Hội quản lý là 9 tỷ đồng. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, đến nay, toàn xã có 21 hộ hội viên, phụ nữ khá, giàu và chỉ còn 25 hộ nghèo. “Bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng, Hội còn xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm lên đến 108 triệu đồng giúp hội viên vay. Riêng tại làng Ia Lôk còn có quỹ xoay vòng do chị em tự nguyện đóng góp được 81 triệu đồng. Các nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”-bà Sên chia sẻ thêm.



R'Ô HOK