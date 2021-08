Hàng loạt "ông lớn" bị Bộ NN&PTNT điểm tên vào danh sách nhà thầu không đạt yêu cầu

Văn bản số 5067/BNN-XD ban hành ngày 11/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký đã điểm tên hàng loạt "ông lớn" thuộc danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 6 tháng đầu năm 2021.



Theo đó, danh sách của Bộ NN&PTNT điểm trên hơn 10 nhà thầu thi công và 3 nhà thầu tư vấn thiết kế. Trong đó, có hàng loạt các "ông lớn" có tên tuổi trong lĩnh vực nhà thầu thi công bị bêu tên như: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường,…



Tổng công ty xây dựng Lũng Lô bị nhắc nhở, chấn chỉnh trong thực hiện gói thầu 26, thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc dự án hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Tổng công ty xây dựng Lũng Lô thực hiện phần công việc có giá trị 170,52 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công.



Phụ lục danh sách nhà thầu bị Bộ NN&PTNT bêu tên theo bản công bố 5067/BNN-XD. Ảnh: T.A





Tiếp đó là Công ty CP xây dựng Minh Anh bị nhắc đến ở 3 gói thầu là: Gói thầu số 27 - dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà; gói thầu 07 - thi công xây dựng công trình dự án khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phố và gói thầu 07-XL - dự án hồ chứa nước IaMơr.



Gói thầu số 27 trị giá 54,4 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, kiến nghị tạm dừng đấu thầu các gói thầu mới đến 30/8/2021 để tập trung hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Tại gói thầu số 07 trị giá 52,94 tỷ đồng không đáp ứng về yêu cầu tiến độ.



Đáng chú ý, tại gói thầu 07-XL trị giá 17,87 tỷ đồng, chủ đầu tư không đáp ứng về yêu cầu tiến độ, đã báo cáo Bộ và Bộ đã công bố tạm dừng tham gia tạm dừng tham gia các gói thầu mới.



Hình thức xử lý chung đối với 3 gói thầu của nhà thầu này là tiếp tục tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT theo công bố tại Văn bản số 3656/BNN-XD ngày 15/6/2021 cho đến khi có báo cáo của các chủ đầu tư về việc đã khắc phục xong các tồn tại và báo cáo bộ ra văn bản chấp thuận.



Ngoài những nhà thầu nêu trên, Bộ NN&PTNT còn điểm tên Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 04 - CTCP bị nhắc nhở do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại gói thầu số 36 đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 375,41 tỷ đồng.



Công ty CP xây dựng công trình Hoàng Thông; Công ty TNHH Hùng Tiến; Công ty Cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị 7 và Công ty Cổ phần xây dựng Lũng Lô 2 không đáp ứng được tiến độ thi công, nên bị nhắc nhởm chấn chỉnh và tạm dừng tham gia các gói thầu mới. Một số nhà thầu thi công khác như Công ty TNHH giải pháp BIM Hà Nội; Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân;...





