Giá tiêu hôm nay 23/8: Chuyên gia nhận định, giá tiêu đang tốt lên, có thể chạm 100.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/8 trên thị trường tiếp tục xu hướng tăng nhẹ từ đầu tháng 8/2021, giá tiêu cao nhất đã xấp xỉ 80.000 đồng/kg.



Giá tiêu hôm nay 23/8: Tiếp đà tăng nhẹ



Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay 23/8 tại thị trường trong nước tiếp tục đà tăng nhẹ, dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.



Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai đạt 75.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.



Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai đạt 76.000 - 77.000 đồng/kg; giá tiêu tại Đắk Nông, Đắk Lắk là 77.000 đồng/kg; giá tiêu tại Bình Phước đạt 78.000 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất thị trường, đạt 79.000 đồng/kg.



Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mặc dù dịch Covid-19 trong nước vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động mua bán hạt tiêu trong nước khá sôi động.



Trong những ngày đầu tháng 8/2021, giá tiêu tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 7/2021.



Cụ thể, giá tiêu đen trong nước tăng từ 1,4 – 5,6% so với ngày 30/7/2021. Mức tăng thấp nhất là 1,4% tại tỉnh Đồng Nai; mức tăng cao nhất là 5,6% tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lên mức 73.000 – 77.500 đồng/kg.



Giá tiêu trắng ở mức 113.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/ kg (tăng 0,9%) so với cuối tháng 7/2021 và tăng mạnh so với 66.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.





Giá tiêu hôm nay 23/8 tiếp xu hướng tăng nhẹ. Trong ảnh: Nông dân huyện Chư Sê thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Quang Tấn/Báo Gia Lai



Các chuyên gia trong ngành hồ tiêu nhận định, thị trường hồ tiêu đang ở trạng thái giảm về sản lượng, tăng về giá trị xuất khẩu.



Mặc dù giá tiêu đang tăng lên và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai nhưng dịch Covid-19 cũng khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị ảnh hưởng, chi phí vận chuyển tăng.



Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) nhận định, cuối năm nay và các năm tiếp theo, giá tiêu sẽ tốt dần lên, khả năng có thể đạt 90.000 - 100.000 đồng/kg.



Giá tiêu xuất khẩu cũng tăng mạnh



Cục Xuất nhập khẩu nhận định, năm 2021, ngành hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu.



Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng giảm về lượng, nhưng tăng mạnh về trị giá, trong khi xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Cụ thể, nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 118.540 tấn, trị giá 366,35 triệu USD, giảm 11,2% về lượng, nhưng tăng 38,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Lượng hạt tiêu đen xuất khẩu sang Mỹ, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Pháp, Pakistan tăng. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen trong nửa đầu năm 2021 đạt 3.090 USD/tấn, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2020.



Nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay đạt 3.850 tấn, trị giá 17,33 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và tăng 114,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay sang nhiều thị trường tăng, như: Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Nam Phi.



Đáng chú ý, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu những ngày đầu tháng 8/2021 tăng mạnh 250 USD/tấn (tăng 6,6%) so với ngày 30/7/2021, lên mức 4.050 USD/tấn và 4.150 USD/tấn.



Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 250 USD/tấn (tăng 6,6%) so với ngày 30/7/2021, lên mức 6.050 USD/tấn.



https://danviet.vn/gia-tieu-hom-nay-23-8-chuyen-gia-nhan-dinh-gia-tieu-dang-tot-len-co-the-cham-100000-dong-kg-20210822232834177.htm

Theo Khánh Nguyên (Dân Việt)