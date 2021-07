An Khê: 11 xã, phường xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa có Quyết định số 1463 và 1471/QĐ-UBND công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Tú An và 4 phường: An Phú, An Tân, An Bình, Tây Sơn.



Hộ chăn nuôi ở phường An Phước (thị xã An Khê) phun thuốc sát trùng khu vực chuồng trại. Ảnh: Ngọc Minh



Tính đến ngày 19-7, toàn thị xã có 770 con bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục; đã có 57 con bò bị chết với tổng trọng lượng 9.328 kg. Đến nay, toàn thị xã có 59 con trâu, bò được chữa khỏi bệnh. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã cũng đã hỗ trợ các xã, phường 503 lít hóa chất để sát trùng diệt khuẩn và 100 chai Alpha 60F EC diệt côn trùng ruồi, mòng, muỗi nhằm hạn chế vật trung gian truyền bệnh.



Theo ngành chức năng, đến nay có trên 60% hộ chăn nuôi tại thị xã An Khê tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho khoảng 8.000 con trâu, bò; tổng đàn gia súc toàn thị xã là 14.000 con.



Trước đó, UBND thị xã An Khê đã có Quyết định số 1391, 1392 và 1393/QĐ-UBND công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 6 xã, phường: Xuân An, Thành An, Cửu An, Song An, An Phước, Ngô Mây.



NGỌC MINH