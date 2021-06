Kông Chro: Thêm 3 xã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro vừa có Quyết định số 353/QĐ-UBND công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại 3 xã: Đak Kơ Ning, An Trung và Sró.





Chốt kiểm soát động vật tại xã Đak Song (huyện Kông Chro). Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, vùng dịch là xã Đak Kơ Ning, An Trung và Sró; vùng uy hiếp gồm các xã: Ya Ma, Chư Krêy, Kông Yang, Đak Pling và thị trấn Kông Chro; vùng đệm là xã Yang Nam và Yang Trung. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm với bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò ra vào vùng dịch.



Chủ tịch UBND xã Đak Kơ Ning, An Trung và Sró chịu trách nhiệm thành lập và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật cấp xã, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn; cắm biển báo vùng dịch, triển khai chống dịch theo quy định.



Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Đak Kơ Ning, An Trung, Sró và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Cùng với đó, UBND các xã, thị trấn thuộc vùng uy hiếp và vùng đệm phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên động vật để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra.



Trước đó, UBND huyện Kông Chro đã có Quyết định số 340/QĐ-UBND công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại 2 xã Đak Tơ Pang và Đak Song.



NGỌC MINH