Hoa lan đột biến: Đâu là giá trị thực, làm sao "né" được các "chiêu" thổi giá lan đột biến?

Trong thời gian gần đây, người yêu hoa lan trong cả nước đã chứng kiến hàng loạt giao dịch liên quan đến hoa lan đột biến với giá trị lớn từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Xung quanh những giao dịch này, đã và đang có nhiều ý kiến đặt nghi vấn về giá trị thực sự của những giò hoa lan đột biến.





Theo những người có kinh nghiệm chơi hoa lan, lan đột biến có dáng vẻ độc đáo, khác biệt về màu sắc, hình dáng hoa, độ dày của cánh. Mỗi loại lan đột biến lại mang lại sự thích thú, say mê cho người chơi. Lan đột biến trong tự nhiên rất hiếm nên càng quý. Điều này cũng lý giải việc vì sao nhiều người đam mê sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để sở hữu những giò hoa lan đột biến này.



Mới đây nhất, những người yêu hoa lan trong cả nước đã không khỏi bất ngờ trước thông tin về hàng loạt giao dịch tiền tỷ liên quan đến hoa lan đột biến.



Với nhiều tên gọi mỹ miều như “Hồng mỹ nhân”, “Bạch tuyết cánh trắng”..., các loại hoa lan đột biến đang tạo nên “cơn sốt” trên thị trường hoa lan.



Đặc biệt, thông tin về những giao dịch mua bán hoa lan đột biến lên tới vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ đồng đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và hoài nghi về giá trị thực của hoa lan đột biến.





Những giò hoa lan đột biến luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới yêu hoa lan. (Ảnh: QĐ)



Tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) mới đây còn râm ran về thương vụ giá trị lên đến 20 tỷ đồng liên quan đến giò phong lan phi điệp đột biến gen mang tên "Bạch Tuyết Á hậu".



Trước đó, giới sành hoa lan cũng truyền tai nhau về một kie (mầm con phát triển từ mắt của cây lan mẹ) "Huyền thoại bướm đại ngàn" được bán với giá 15 tỉ đồng, hay một giao dịch "bí ẩn" về chậu lan Juliet đột biến với giá được cho là mấy chục tỉ đồng...



Anh Nguyễn Văn Hưng, một người chơi lan có tiếng ở thành phố Hòa Bình chia sẻ, lan đột biến có giá trị kinh tế là thực tế không thể phủ nhận được; nhất là khi gặp những “đại gia” đam mê hoa lan thì họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được giò lan mà họ yêu thích.

Tuy nhiên, cũng cần tỉnh táo để nhận thấy những điểm bất thường ở các giao dịch tiền tỷ liên quan đến hoa lan đột biến trong thời gian qua. Bởi các hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng hoa lan đột biến chủ yếu là diễn ra tự phát, không có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng nên mọi người khó có thể biết thực hư phía sau những giao dịch đó là gì.



Hơn nữa, việc bỏ ra số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng chỉ để sở hữu một giò lan đột biến dù là đẹp, là hiếm thì cũng là điều gì đó “không bình thường” nên cần được xem xét kỹ lưỡng. “Dù là người đam mê hoa lan nhưng cá nhân tôi sẽ không bỏ ra cả chục tỷ đồng để mua một giò lan đột biến”, anh Hưng cho biết.



Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua tại nhiều địa phương đã có không ít người dân đang bị cuốn vào “cơn sốt” hoa lan đột biến. Nhiều người kiến thức, am hiểu về hoa lan không nhiều nhưng do muốn làm giàu nhanh đã vay ngân hàng, cầm cố “sổ đỏ” để có tiền đầu tư vào hoa lan đột biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu thị trường hoa lan đột biến sớm bão hòa.





Văn bản của Công an tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: QĐ)





Trước hàng loạt thông tin, vụ việc về các giao dịch liên quan đến lan đột biến, công an một số tỉnh như Tuyên Quang, Bình Phước... đã có những cảnh báo đối với người dân.



Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản cảnh báo về nguy cơ rủi ro từ phong trào chơi hoa lan đột biến gen trên địa bàn. Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định, việc xuất hiện một số người làm giàu nhanh chóng từ hoa lan, dễ dàng kiếm tiền tỉ trong thời gian ngắn đã tạo thành trào lưu, khiến nhiều người hò nhau đầu tư, thậm chí là góp vốn để tham gia.



Khi giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý, là cơ hội cho các hành vi lợi dụng để “thổi giá”, gây sự hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới, kém hiểu biết tham gia vào thị trường lan.



Nhiều người tham gia đầu tư vì vụ lợi, mong muốn làm giàu nhanh, thiếu kiến thức, bất chấp rủi ro huy động vốn từ người thân, bạn bè, vay mượn ngân hàng, các nguồn vốn ngoài xã hội, thậm chí “tín dụng đen” để đầu tư.



Điều này dẫn đến nguy cơ có thể vỡ nợ dây chuyền và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật từ hoạt động “tín dụng đen”. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân về các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa phong lan đột biến là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn những nguy cơ cao.



Cũng liên quan đến các giao dịch hoa lan đột biến, ông Tạ Công Thực - Chủ tịch Hội nhà vườn hoa lan Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho rằng, người mua nên đến tận nhà vườn hoặc mua lan giá trị cao tại những cơ sở có uy tín.



Không nên chạy theo "cơn sốt" lan đột biến, bán cả nhà đất đi để đầu tư vào lan với mục đích làm kinh tế với kỳ vọng làm giàu nhanh chóng. Khi mua hoa lan đột biến cần phải có ràng buộc rõ ràng về các điều khoản; tránh việc không tìm hiểu kỹ mà đã bỏ ra số tiền lớn để mua lan đột biến sẽ dễ trở thành nạn nhân của những chiêu trò “thổi giá”.



PGS.TS Trần Duy Quý - nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, Chủ tịch Hội hoa lan Hà Nội. (Ảnh: Tiến Đức)



Trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Duy Quý - nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, Chủ tịch Hội hoa lan Hà Nội cho biết, ở góc độ khoa học, hiện nay trên thế giới có khoảng 35.000 loài lan, trong đó Việt Nam có khoảng hơn 1.000 loài khác nhau.



Lan đột biến vốn rất quý hiếm, nhiều khi hàng chục vạn giò mới có được một giò lan đột biến. Tuy nhiên, việc các giao dịch hoa lan đột biến được đẩy lên tới hàng chục tỷ đồng là không bình thường.



Với những người ít am hiểu về lan, không thạo kỹ thuật thì không nên mua bán lan đột biến theo cảm tính vì việc này luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro và việc chăm sóc, nhân giống các loại lan đột biến thường rất khó.



Còn theo ông Phạm Ngọc Tạo, Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, lan đột biến quý hiếm, có thể cả vài ba vạn giò mới có 1 giò lan đột biến đẹp.



Không có mức giá cho lan đột biến vì nó tuỳ từng loại và tuỳ vào giao dịch giữa người mua, người bán với nhau, không có quy định nào cả.



Có giao dịch tiền tỷ tuy nhiên thực tế rất ít và không đến mức lên tới hàng chục tỷ như một số thông tin đang lan truyền. “Nhiều người có thể đang muốn đẩy mạnh giá lan đột biến lên nên mới tung giá ảo như vậy, hiện nay có rất nhiều thông tin đồn thổi về giá lan đột biến”, ông Tạo chia sẻ thêm.



Đặc biệt, mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra băng nhóm lừa đảo bán lan đột biến tiền tỷ. Cụ thể, trong thời gian qua, các nhóm lừa đảo thuê nhà, trồng lan, làm sự kiện mua bán, tung hô thổi phồng lan đột biến gen giá lên tới hàng tỷ đồng. Sau đó, chúng tìm mối những người nhẹ dạ cả tin mua bán để kiếm lời.



Nhiều người tin tưởng đã chuyển hàng trăm triệu đồng để giao dịch. Tuy nhiên, khi nhận cây về chăm sóc một thời gian, người mua phát hiện bản thân bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng chục vụ khắp các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Tĩnh...



Từ thực tế các giao dịch liên quan đến hoa lan đột biến trong thời gian vừa qua, thiết nghĩ để giảm thiểu những nguy cơ rủi ro, người yêu hoa lan nên cân nhắc, tìm hiểu kỹ trước khi mua bán; tránh việc tham gia vào các giao dịch mà ở đó giá trị hoa lan đột biến đã bị "thổi" lên rất nhiều. Đó là cách để người yêu hoa lan vừa thỏa mãn đam mê của mình, vừa tiếp cận được giá trị thực của những giò hoa lan đột biến.



https://danviet.vn/hoa-lan-dot-bien-dau-la-gia-tri-thuc-lam-sao-ne-duoc-cac-chieu-thoi-gia-lan-dot-bien-20210607124405449.htm

Theo Tạ Quang Đạo (dangcongsan.vn/Dân Việt)