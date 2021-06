Giàu lên nhờ nuôi bò nhốt chuồng

(GLO)- Sở hữu đàn bò trên 40 con và 5 ha đất sản xuất với mức thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm, ông Nguyễn Xuân Tùng (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) là tấm gương sáng cho nhiều nông dân trong vùng học tập.

Gia trại nuôi bò của ông Nguyễn Xuân Tùng rộng chừng 200 m2, được xây dựng thành 2 dãy chuồng song song. Tại một góc trại, ông Tùng tỉ mẩn băm nhỏ đống cỏ voi bằng máy, chuẩn bị thức ăn cho hơn 40 con bò lai, trong đó có 13 con đang sinh sản. Tay không phút ngơi nghỉ, ông chia sẻ, lập gia đình khi mới 25 tuổi. Khi ra ở riêng, vợ chồng ông chỉ biết bám vào cây bắp, mía, mì để phát triển kinh tế, thu nhập khá bấp bênh. Tích góp được ít tiền, ông tậu 3 con bò về nuôi làm vốn, chủ yếu chăn thả rông, sau gầy dần lên được đàn bò 14 con.

Năm 2018, trong một lần tình cờ xem tin tức trên mạng internet, ông Tùng biết đến việc nuôi bò nhốt chuồng và bắt đầu tìm hiểu kỹ về nó. Nhận thấy hiệu quả, ông quyết định chuyển đổi hướng chăn nuôi, dẫu ở địa phương lúc bấy giờ chưa có ai thử nghiệm mô hình này. “Tôi dành 2 ha đất sản xuất để trồng cỏ voi và cỏ lá mía; đồng thời, tự nghiên cứu kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc bò qua mạng và các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài số con bò của gia đình lúc bấy giờ, tôi còn nuôi thêm bò lai Sind, 3B và Charolais Pháp. So với nuôi thả rông, bò nuôi nhốt chuồng nhanh lớn hơn vì ít chạy nhảy tiêu hao năng lượng. Người nuôi cũng dễ dàng quản lý, nắm bắt tình trạng sức khỏe của đàn bò để kịp thời chăm sóc và chữa trị. Tỷ lệ bò bị bệnh vì vậy cũng giảm hẳn”-ông Tùng cho hay. Cũng theo ông Tùng, để đàn bò phát triển khỏe mạnh, chóng lớn, điều quan trọng là làm chuồng trại đảm bảo thông thoáng về mùa hè, giữ ấm về mùa đông. Phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại để ngăn ngừa dịch bệnh; đặc biệt là tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho bò theo khuyến cáo của cán bộ thú y.

Ông Nguyễn Xuân Tùng (xã Phú An, huyện Đak Pơ) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Hồng Thi

Hiện đàn bò của gia đình ông có trên 40 con. Để đảm bảo đủ lượng thức ăn quanh năm cho đàn vật nuôi, ngoài cỏ tự trồng, ông Tùng phải mua rơm dự trữ sau mỗi vụ thu hoạch lúa. Ngoài ra, ông còn đầu tư lắp hệ thống uống nước tự động, mua 2 máy xay cỏ nhằm tiết giảm sức lao động. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò sinh trưởng khá nhanh, được thương lái săn đón đặt hàng với mức giá cao. Cuối năm 2020, chỉ với 5 con bò bán đi, gia đình ông đã thu về gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Tùng còn gom phân chuồng bán cho các hộ trồng cây ăn quả để tăng thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Xuân Tùng (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho hội viên, nông dân xã Phú An. Ảnh: Hồng Thi

Với những hiệu quả mang lại, mô hình nuôi bò nhốt chuồng của ông Tùng ngày càng được nhiều hội viên, nông dân trong xã biết đến và chủ động tới tham quan. Ông cũng sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho những ai có ý định chuyển đổi hình thức chăn nuôi. Ngoài việc phát triển đàn bò, hiện nay, gia đình ông Tùng còn đầu tư trồng ớt, mía và dưa hấu hắc mỹ nhân. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu về hơn 700 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Ông Nguyễn Ngọc An (thôn An Phú, xã Phú An) cho hay: “Học tập mô hình của ông Tùng, tôi cũng đang nuôi 10 con bò nhốt chuồng. Ông ấy tận tình chỉ tôi kỹ thuật làm chuồng trại, cách trộn thức ăn và chăm sóc đàn bò sao cho nhanh lớn, khỏe mạnh. Hy vọng từ mô hình này, kinh tế gia đình tôi sẽ cải thiện hơn trong những năm đến”.