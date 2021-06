Đak Đoa tiên phong thực hiện Chương trình OCOP

(GLO)- Huyện Đak Đoa được đánh giá là một trong những điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện có 19 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.





Chợ phiên nông sản an toàn được huyện Đak Đoa tổ chức vào ngày 15 hàng tháng là cơ hội để quảng bá sản phẩm OCOP đến với người dân và du khách. Ảnh: Quang Tấn

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nguyễn Kim Anh, ngay từ khi triển khai chương trình, UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, tư vấn, hướng dẫn và vận động các chủ thể mạnh dạn tham gia Chương trình OCOP. Cùng với đó, Phòng tổ chức các hội nghị tập huấn, tư vấn chuyên đề về OCOP, phát triển sản phẩm, marketing và bán hàng; đồng thời, mời các đơn vị, chuyên gia về OCOP tham gia tư vấn, hỗ trợ xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm OCOP của huyện.

Phòng cũng đã cử một cán bộ chuyên trách trực tiếp hỗ trợ chủ thể có sản phẩm tham gia ở các khâu như: thiết kế nhãn hiệu, logo, nhãn mác, in bao bì sản phẩm, mã vạch, QR Code, bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng website bán hàng điện tử; thiết kế tờ rơi, gian hàng hội chợ, kiểm nghiệm sản phẩm; hướng dẫn quản lý chất lượng, tự công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở, hỗ trợ tham gia xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, hơn 1 năm qua, huyện duy trì thường xuyên chợ phiên nông sản an toàn vào ngày 15 hàng tháng nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện nói chung, các sản phẩm OCOP của huyện nói riêng đến với du khách.



Nhờ đó, qua 2 năm triển khai Chương trình OCOP, huyện Đak Đoa đã có 19 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh, vượt 11 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Các sản phẩm đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chế biến sâu và đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng, giá trị cao, đủ sức cạnh tranh. Đặc biệt, một số sản phẩm OCOP của huyện được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020.



Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2019, bộ sản phẩm hồ tiêu hữu cơ Lệ Chí của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang gồm: tiêu đỏ, tiêu đen, tiêu sọ ngày càng khẳng định chất lượng và được người tiêu dùng biết đến. Ông Nguyễn Tấn Công-Giám đốc Hợp tác xã-cho hay: “Sau khi hình thành ý tưởng và đăng ký tham gia chương trình, chúng tôi được cán bộ chuyên môn của huyện quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình, cụ thể từ việc hoàn thiện ý tưởng, thiết kế bao bì, nhãn mác, quy trình sản xuất… cho đến xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm ra thị trường. Ngoài 3 sản phẩm hồ tiêu, năm 2020, Hợp tác xã có thêm sản phẩm cà phê rang xay Đak Yang được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tất cả các sản phẩm sau khi được công nhận thì thị trường tiêu thụ đều mở rộng gấp đôi so với trước. Thời gian tới, Hợp tác xã sẽ đăng ký xây dựng bộ sản phẩm tiêu hữu cơ Lệ Chí lên 5 sao để trở thành sản phẩm OCOP quốc gia nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế”.



Tương tự, ông Huỳnh Quốc Hiệu-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (thị trấn Đak Đoa) cũng cho rằng: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và ngành chức năng mà Công ty có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh là thịt bò sợi và thịt bò miếng. Sau khi được công nhận, huyện tiếp tục làm cầu nối giúp sản phẩm của Công ty tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, sản phẩm của Công ty được nhiều người biết đến và tin dùng, thị trường tiêu thụ mở rộng ra các tỉnh, thành trong cả nước”.

Ông Huỳnh Quốc Hiệu-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (thị trấn Đak Đoa) giới thiệu sản phẩm bò khô đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: Quang Tấn



Ông Nguyễn Kim Anh cho biết: Thời gian tới, bên cạnh tổ chức rà soát những ý tưởng, sản phẩm tiềm năng để tư vấn, hỗ trợ phát triển thành sản phẩm OCOP, Phòng sẽ tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ các chủ thể khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh chỉ ra, từ đó giữ hạng cũng như tăng hạng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 sản phẩm thăng hạng 5 sao (sản phẩm OCOP quốc gia) nhằm đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường quốc tế.



“Đồng thời, Phòng tiếp tục hỗ trợ chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các đợt xúc tiến thương mại, hội chợ cũng như duy trì, mở rộng chợ phiên nông sản an toàn hàng tháng nhằm quảng bá, mở rộng thị trường; tham mưu giúp UBND huyện xây dựng Trung tâm OCOP Đak Đoa, vừa là điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, vừa là nơi để tư vấn, đào tạo kiến thức sản xuất, kỹ năng quản lý, bán hàng cho các chủ thể có nhu cầu. Bên cạnh đó, để duy trì, phát triển sản phẩm OCOP trở thành trụ đỡ giúp người dân trong sản xuất nông nghiệp bền vững, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương thì địa phương cần có cơ chế, chính sách riêng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân mua sắm trang-thiết bị, máy móc, xây dựng nhà xưởng”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết thêm.



QUANG TẤN