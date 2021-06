An Khê: Ưu tiên giống lúa ngắn ngày để tránh mưa bão

(GLO)- Những ngày này, bà con nông dân ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng lúa vụ mùa theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, thị xã ưu tiên sử dụng giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày để tránh thiệt hại do mưa bão vào cuối vụ.

Gieo sạ theo lịch thời vụ

Sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân, bà con nông dân bắt tay ngay vào việc vệ sinh đồng ruộng, làm đất, ủ giống và chuẩn bị vật tư cần thiết để gieo sạ vụ mùa theo lịch thời vụ. Ông Đặng Phúc Trinh (tổ 3, phường An Phước) cho hay: “Gia đình tôi có 4 sào ruộng. Trong đó, hơn 3 sào phụ thuộc nước trời nên chỉ làm được lúa Đông Xuân, vụ mùa trồng bắp, trồng đậu; còn gần 1 sào thì trồng lúa 2 vụ. Sau hơn 10 ngày gieo sạ, lúa đã bén rễ nên tôi bón phân để cây sinh trưởng, phát triển. Vụ này, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, tôi trồng giống ĐV108 để gặt sớm, tránh ảnh hưởng của mưa bão vào cuối vụ”.

Ông Phan Đình Lang (xã Xuân An, thị xã An Khê) trang phẳng ruộng trước khi gieo sạ. Ảnh: Ngọc Minh

Trong khi đó, tại cánh đồng Cây Me (thôn An Xuân 1, xã Xuân An), ông Phan Đình Lang cũng đang gieo sạ lúa vụ mùa. Ông Lang vui vẻ nói: “Đám ruộng này có diện tích hơn 1 sào. Vụ Đông Xuân vừa rồi, gia đình tôi thu được gần 1 tấn lúa. Thu hoạch xong, tôi cày ải, phơi đất. Vừa rồi được mấy trận mưa, đất ngấm đủ nước, bừa mấy lượt là nhuyễn”.