(GLO)- Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Hai Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông-Vận tải; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và đại diện một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Nam



Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước gieo trồng được hơn 3,3 triệu ha lúa (giảm 24 ngàn ha so với cùng kỳ năm trước); 382 ngàn ha bắp (tăng 1,8%); 59,7 ngàn ha khoai lang (giảm 4,9%); 14,1 ngàn ha đậu tương (giảm 9,6%); 115,5 ngàn ha đậu phộng (giảm 3%); 596,8 ngàn ha rau đậu (tăng 3%); trồng rừng ước đạt 33,1 ngàn ha (tăng 26,1%).

Trên lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn trâu giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng khoảng 1%; đàn heo tăng 11,1%; gia cầm tăng 8,3%; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.484,9 ngàn tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu gạo ước đạt 1,9 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,01 tỷ USD, giảm 10,8% khối lượng so với cùng kỳ năm trước (nguyên nhân xuất khẩu gạo giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu container rỗng và giá cước vận chuyển tăng phi mã). Đối với cây rau, quả ước tính nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng hơn 14 triệu tấn, phục vụ chế biến, xuất khẩu và các mục đích khác hơn 4 triệu tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 1,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 89 triệu USD, tăng 34,7 so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu thủy sản ước đạt 601,6 ngàn tấn với trị giá hơn 2,3 tỷ USD, tăng 7,14 về lượng và tăng 6,06 về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.



Cũng theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, thời gian qua, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang một số thị trường trọng điểm. Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á ước tăng 18,2%, đạt 8,05 tỷ USD; châu Mỹ tăng 56,7%, đạt 4,73 tỷ USD; châu Phi tăng 11,8%, đạt 249 triệu USD; châu Đại Dương tăng 29,2%, đạt 239 triệu USD; xuất khẩu sang khu vực châu Âu xấp xỉ bằng với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,72 tỷ USD...



Riêng tại Gia Lai, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 215,25 triệu USD, đạt 35,29% kế hoạch, tăng 47,94%. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng 77.090 ha cây trồng các loại, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, đã thu hoạch 52.430 ha cây trồng các loại, đạt 94,7%. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 99.107 ha cây trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn; hình thành được 12 chuỗi giá trị, trong đó có 2 chuỗi xuất khẩu về cà phê và chanh dây sang thị trường châu Âu theo hiệp định EVFTA. Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh có trên 14.400 con trâu, trên 395.900 con bò, trên 310.900 con heo và trên 3.897.500 con gia cầm các loại; nuôi trồng thủy sản được 15.167 ha, đạt 98,2% so với kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (ngồi giữa) dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Nam



Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19, tập trung phát triển sản xuất, không để hoạt động thương mại nông sản trên địa bàn tỉnh bị đình trệ. Theo đó, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp và PTNT đến cuối năm 2021 phải đạt 31.982,3 tỷ đồng, đạt 100,32% so với kế hoạch.

Đồng thời, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu, gắn với quảng bá sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tham gia vào liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Triển khai xây dựng, thực hiện mô hình điểm về hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi trên các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và phát triển hợp tác xã dịch vụ, du lịch ở vùng nông thôn; xây dựng sản phẩm OCOP với chủ thể sản xuất là các HTX nông nghiệp...



Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng đến thời điểm này, xuất khẩu của nước ta vẫn cơ bản đảm bảo và các hoạt động sản xuất vẫn ổn định. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu từ nay đến cuối năm, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đồng thời, ông Trần Thanh Nam đề nghị Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh biên giới chỉ đạo các trạm kiểm dịch, hải quan tăng cường các biện pháp hỗ trợ hoạt động thương mại biên giới, tạo thuận lợi thủ tục thông quan, không để ứ đọng hàng hóa trên các tỉnh biên giới với Trung Quốc; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại nông-lâm-thủy sản, phát triển thị trường nội địa, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ, kinh doanh thực phẩm, hàng nông sản. Tiếp tục tham mưu đàm phán với các nước nhằm tháo gỡ khó khăn để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản...



LÊ NAM