Nông dân Đak Đoa thu nhập ổn định nhờ giống chanh dây chất lượng

(GLO)- Nhờ chọn giống chanh dây có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt nên nhiều vườn cây của người dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đạt năng suất cao. Mặc dù giá chanh dây giảm mạnh so với cách đây vài tháng, nhưng nhờ sản lượng cao, nhiều nông dân vẫn có thu nhập ổn định.

Trước thực trạng giống chanh dây bán trôi nổi trên thị trường, nguồn gốc không đảm bảo, chất lượng kém gây không ít thiệt hại cho bà con nông dân, anh Trần Hữu Nam (thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa) rất thận trọng khi mua cây giống. Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Nam chọn giống chanh dây Ho Tai do Công ty TNHH một thành viên Sêrêpôk Tây Nguyên (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nhập khẩu và phân phối. Qua hơn 5 tháng trồng và chăm sóc, 1,1 ha chanh dây cho thu bói trên 3 tấn quả. Với giá bán 30.000 đồng/kg, anh thu được hơn 90 triệu đồng, gần đủ chi phí đầu tư vườn cây.

Anh Trần Hữu Nam (xã Trang, huyện Đak Đoa) bên vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Minh Phương



Hiện vườn chanh dây đang vào vụ thu hoạch chính, từng chùm quả chi chít khắp giàn. Theo ước tính, hết lứa này, anh Nam sẽ thu hoạch gần 20 tấn quả. Chỉ cần bán với mức giá 12.000 đồng/kg, anh sẽ bỏ túi hơn 200 triệu đồng. Còn lại lứa thứ 2 dự tính thu khoảng 15 tấn quả. Nếu giá bán chanh múc (quả chanh đem bỏ vỏ, chỉ lấy phần ruột) ở mức 5.000 đồng/kg thì đến hết vụ anh sẽ lãi tổng cộng hơn 300 triệu đồng.

“Chọn được giống chanh dây tốt là yếu tố quyết định thành công cho cả vụ. Cây giống phải đạt tỷ lệ sống cao, hao hụt thấp (từ 5% đến 7%), năng suất vượt trội, chất lượng quả đạt yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Âu-Mỹ. Do vậy, sau khi thử nghiệm nhiều giống chanh dây khác nhau, đến nay, tôi sử dụng ổn định giống do Sêrêpôk Tây Nguyên cung cấp”-anh Nam cho hay.



Hơn 6 năm gắn bó với chanh dây, ông Đỗ Xuân Quý (thôn Tam Điệp, xã Hneng) hiểu rõ vai trò quan trọng của việc chọn nguồn cây giống chất lượng. Chính vì vậy, năm nay, ông cũng lựa chọn trồng giống chanh dây nhập khẩu từ Đài Loan do Sêrêpôk Tây Nguyên phân phối.

Ông Quý cho hay: Thời điểm chanh dây được giá, nhiều người đổ xô trồng dẫn đến nguồn cung cây giống khan hiếm. Không am hiểu chất lượng giống, nhiều người phó mặc may rủi với giống chanh dây không rõ nguồn gốc. Do đó, đến khi thu hoạch mới phát hiện năng suất, chất lượng kém, cây nhiều sâu bệnh, dẫn đến lỗ vốn.



Trong khi đó, 2 năm trở lại đây, gia đình ông Quý và những hộ chọn sử dụng loại giống đảm bảo chất lượng do Sêrêpôk Tây Nguyên cung cấp nên vườn cây phát triển tốt, đạt năng suất cao, quả bóng, màu đẹp, to đều, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Do tái đầu tư, tận dụng trụ và dây từ vườn chanh năm trước nên mức đầu tư thấp, thay vì 120-130 triệu đồng/ha thì vụ năm nay ông Quý chỉ mất khoảng 85 triệu đồng, gồm công trồng, giống, phân bón…

Dù giá giảm so với đầu vụ, nhưng với 1,5 ha đang vào vụ thu hoạch chính, dự kiến sẽ được khoảng 60 tấn quả. Hiện với giá bán từ 30.000 đồng/kg đối với chanh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, 13.000 đồng/kg với chanh xô và 9.000 đồng/kg đối với chanh múc, sau khi trừ chi phí, ông Quý lãi từ 600 đến 700 triệu đồng.

Nhờ chọn nguồn cây giống chất lượng, chăm sóc theo phương pháp hữu cơ nên giá bán chanh dây của gia đình ông Đỗ Xuân Quý (thôn Tam Điệp, xã Hneng) luôn cao ngất ngưởng, 70% sản lượng thu hoạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ảnh: Minh Phương



Đặc biệt, nhiều năm nay, vườn chanh dây của ông Quý chăm sóc theo hướng hữu cơ nên hạn chế được sâu bệnh gây hại. Hơn 70% sản lượng quả đạt chất lượng xuất khẩu sang thị trường châu Âu với giá cao.

“Trồng theo phương pháp sinh học chẳng những tốt cho môi trường sinh thái, chi phí đầu tư giảm gần một nửa, mà còn giúp cây khỏe mạnh, kéo dài thời gian thu hoạch. Giả sử giá chanh dây có xuống thấp hơn nữa thì cũng không lo bị lỗ vốn. Theo tôi, thời điểm này trồng chanh dây vẫn tốt hơn so với nhiều loại cây khác, vì thời gian chăm sóc ngắn, nhanh thu hoạch, cho thu nhập ổn định”-ông Quý phân tích.



Ông Hà Văn Lộc-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sêrêpôk Tây Nguyên-cho biết: Giống chanh dây Ho Tai Đài Loan do Công ty nhập khẩu có nguồn gốc thuần chủng, được chiết ghép theo kỹ thuật hiện đại nên cây giống luôn đạt chất lượng cao.

“Trong suốt quá trình sinh trưởng, giống chanh dây này ít bị sâu bệnh, không mất nhiều công sức chăm sóc mà năng suất vượt trội nên được đa số người trồng chanh dây hài lòng. Với mong muốn hỗ trợ bà con nông dân, Công ty luôn phấn đấu giao đến tay nông dân những giống cây trồng chất lượng, năng suất cao”-ông Lộc nói.

