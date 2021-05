Giá tiêu xuất khẩu tăng cao nhất từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương khuyến cáo điều gì?

Giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu tiếp tục giảm so với giá tiêu trong tháng 4. Tuy vậy, do giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 nên cho dù lượng hạt tiêu xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 giảm, nhưng trị giá vẫn tăng.



Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, vì sao trong nước ngày càng giảm, dự báo "sốc" về giá tiêu sắp tới



Giá tiêu trong nước tăng nhẹ



Sau thời gian dài giá tiêu trong nước liên tục đi ngang hoặc giảm, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu lớn đã tăng nhẹ.



Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông thu mua ở ngưỡng 66.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày 22/5. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay cũng tăng thêm 500 đồng, giao dịch ở mức 64.500 đồng/kg.



Giá tiêu Đồng Nai hôm nay duy trì ở mức 64.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.



Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu được các thương nhân, đại lý thu mua ở mốc 68.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giao dịch ở mức 67.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.



Hiện vụ thu hoạch hạt tiêu ở Việt Nam về cơ bản đã kết thúc. Người dân gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho vụ mùa mới khi tại nhiều địa phương tại Tây Nguyên có mưa to.





Nông dân tại các vùng trồng tiêu lớn tại Việt Nam đã thu hoạch xong vụ tiêu 2021. Ảnh minh hoạ



Trên thị trường thế giới, trong tháng 5/2021, giá tiêu toàn cầu tăng ở hầu hết các nước sản xuất, nhưng đến nay mức tăng đã chậm lại.



Tại Brazil, ngày 17/5/2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 1,3% so với ngày 30/4/2021, lên 3.925 USD/tấn. Tại cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 17/5/2021, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng 1,4% so với ngày 29/4/2021, lên mức 3.645 USD/tấn và 3.685 USD/tấn.



Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 1,1% so với ngày 29/4/2021, lên mức 5.389 USD/tấn.



Tại cảng Kuching của Malaysia, ngày 17/4/2021 giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng lần lượt 2,9% và 6,2% so với ngày 30/4/2021, lên mức 4.800 USD/tấn và 6.500 USD/tấn.



Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 1,2% so với ngày 30/4/2021, lên mức 3.961 USD/tấn. Ngược lại, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 1,1% so với ngày 30/4/2021, xuống 6.906 USD/tấn.



Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh



Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt 32,2 nghìn tấn, trị giá 105,22 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 3/2021. So với tháng 4/2020 giảm 10,3% về lượng, nhưng tăng mạnh về giá, lên tới 45,5%.



Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 93,6 nghìn tấn, trị giá 284,3 triệu USD, giảm 19,6% về lượng, nhưng tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Đáng chú ý, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 3.265 USD/tấn – ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 12/2018. Mức giá tiêu này tăng 10,6% so với tháng 3/2021 và tăng 62,2% so với tháng 4/2020.





Theo Tổng cục Hải quan, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 3.265 USD/tấn – ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 12/2018. Ảnh minh hoạ





Như vậy giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong 4 tháng đạt 3.039 USD/tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2020.



Trong đó, giá tiêu xuất khẩu bình quân sang một số thị trường đạt mức cao, như: Thái Lan đạt 3.930 USD/tấn; Đức đạt 3.796 USD/tấn; Hà Lan đạt 3.786 USD/tấn.



Đáng chú ý, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Canada thời gian qua tăng mạnh. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2021, Canada nhập khẩu 652 tấn tiêu từ Việt Nam, trị giá 3,4 triệu USD, tăng 25,4% về lượng và tăng 35,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Canada chiếm 48,38% trong 2 tháng đầu năm 2021, tăng so với 46,22% trong 2 tháng đầu năm 2020.



Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ngành tiêu Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh với các nước sản xuất lớn tại thị trường Canada. Có thời điểm giá hạt tiêu của Việt Nam tăng "nóng", thị trường Canada đã có sự chuyển dịch cơ cấu nguồn cung khác. Các thị trường Brazil, Indonesia đang cạnh tranh với ngành hạt tiêu Việt Nam tại thị trường Canada về giá.



Tương tự, trong tháng 4, các nước như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan, Đức, Anh Hàn Quốc, Philippines cũng tăng so với cùng kì năm 2020.



Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự báo giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới, song mức tăng không lớn.



Báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp do yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. IPC nhận định sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 dự kiến đạt 555.000 tấn, giảm 21.000 tấn so với năm 2020.



Trong đó, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam dự kiến đạt 220.000 tấn, giảm 20.000 tấn so với năm 2020.



Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo, trong bối cảnh giá tiêu biến động, ngành hạt tiêu Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu nguồn cung. Trong đó, trồng và sản xuất hạt tiêu hữu cơ là một trong những hướng đi bền vững, giúp gia tăng giá trị sản phẩm so với các loại hạt tiêu trồng truyền thống.



Hiện một số doanh nghiệp ký hợp đồng mua hạt tiêu trồng hữu cơ, bảo đảm chất lượng có giá bán cao hơn thị trường 2.000 – 3.000 đồng/kg.





https://danviet.vn/gia-tieu-xuat-khau-tang-cao-nhat-tu-nam-2018-den-nay-bo-cong-thuong-khuyen-cao-dieu-gi-20210524011706089.htm





Theo Thiên Ngân (Dân Việt)