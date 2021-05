Giá cà phê tăng mạnh, dự báo giá cà phê tiếp tục tăng vì thiếu hụt toàn cầu

Giá cà phê trên thị trường thế giới đầu tháng 5/2021 tăng do nguồn cung thiếu hụt. Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế. Điều này sẽ có tác động tích cực đến giá cà phê trong nước.





Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá cà phê trong nước hôm 15/5 dao động từ 31.600 - 32.500 đồng/kg, giảm khoảng 1.500 đồng/kg so với đầu tuần.



Tại cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1.515 USD/tấn, giảm 79 USD/tấn so với đầu tuần.



Tuy vậy, so với tháng 4, giá cà phê thế giới cùng trong nước đều tăng mạnh. Nguyên nhân là do áp lực thiếu hụt nguồn cung vụ mới tại Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, kết hợp với tác động của đại dịch Covid-19 tại các nhà sản xuất chủ chốt, đẩy giá cà phê tăng.





Người dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thu hoạch cà phê. Ảnh: VOV



Trong báo cáo định kỳ mới nhất, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) đã điều chỉnh sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021/2022 giảm 1,32% so với niên vụ 2020/21, xuống 169,63 triệu bao. Do đó, dư thừa cà phê toàn cầu giảm xuống còn 3,29 triệu bao, thay vì 5,26 triệu bao như dự báo trong báo cáo trước đó.



Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại châu Á, căng thẳng chính trị tại Colombia khiến việc xuất khẩu cà phê bị chậm lại.



Trên sàn giao dịch London, ngày 10/5/2021, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2021 và tháng 9/2021 cùng tăng 4,8% so với ngày 29/4/2021, lên mức 1.539 USD/tấn và 1.561 USD/ tấn. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng 4,7% so với ngày 29/4/2021, lên mức 1.577 USD/tấn.



Trên sàn giao dịch New York, ngày 10/5/2021 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2021 và tháng 9/2021 tăng lần lượt 6,0% và 6,1% so với ngày 29/4/2021, lên mức 152,9 Uscent/lb và 154,8 Uscent/lb. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 6,4%.



Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa.



Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Arabica của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 9,95 nghìn tấn, trị giá 26,74 triệu USD, giảm 4,5% về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so với tháng 3/2020.



Về dự báo giá cà phê trong ngắn hạn, theo Fitch Solutions Inc, giá cà phê Arabica kỳ hạn có khả năng tăng thêm nhờ vụ mùa của Brazil năm nay sụt giảm.



Nhóm phân tích đã tăng dự báo thiếu hụt 4,3 triệu bao lên 6,8 triệu bao trong niên vụ cà phê 2020/2021. Đây là "mức thiếu hụt lớn nhất kể từ niên vụ 2009/2010", một phần do "thời tiết xấu" đã làm giảm triển vọng sản lượng của Brazil - nhà sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới.



Do đó, Fitch dự báo giá cà phê "sẽ cao hơn một chút so với giá giao ngay và vẫn dứng ở mức cao trong những tháng tới".





