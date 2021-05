Bí đỏ rớt giá thảm, nông dân lao đao

Những ngày gần đây, nhiều ruộng bí đỏ ở các xã thuộc H.Ea Kar (Đắk Lắk) vào vụ thu hoạch rộ mà thương lái lại vắng bóng, giá bí xuống quá thấp.



Bà Phan Thị Lưu, ngụ thôn 19, xã Cư Bông, cho biết cách đây khoảng 1 tháng, bí đỏ có giá bình quân khoảng 4.000 - 5.000 đồng/kg, nhưng hiện giảm còn một phần tư, loại bí đẹp chỉ khoảng 1.000 - 1.200 đồng/kg.



Ông Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Ea Kar, cho biết toàn huyện có khoảng 150 ha bí, năng suất từ 25 - 30 tấn/ha, sản lượng ước vài ngàn tấn. Do thời điểm thu hoạch bí của người dân rơi vào đợt bùng phát dịch Covid-19. nên hoạt động giao thương hạn chế, giá bí xuống thấp. Ngoài ra, ở một số xã, nông dân trồng thêm bí dọc theo các dòng suối nên diện tích, sản lượng tăng cao so với nhu cầu thị trường.



Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, việc bí mất giá một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nguyên nhân sâu xa là nông dân chưa gắn liền sản xuất với tiêu thụ.



“Ngành nông nghiệp tỉnh thường xuyên định hướng để bà con sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ, kết nối chuỗi để có thị trường tiêu thụ ổn định. Tuy nhiên, phần lớn nông dân vẫn thấy cây trồng nào có giá thì đổ xô trồng, không tính đến phương án tiêu thụ dẫn đến nguồn cung vượt cầu. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang cố gắng kết nối các doanh nghiệp, siêu thị... để tiêu thụ sản phẩm cho người dân”, ông Dương nói.

