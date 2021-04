UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2021

(GLO)- Ngày 14-4, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; kiểm điểm các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thực hiện không tốt công tác đảm bảo an toàn công trình, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi rà soát năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình thủy lợi, tập huấn, nâng cao năng lực, bảo đảm quản lý vận hành công trình an toàn, hiệu quả, đặc biệt là khả năng phát hiện, xử lý ngay các sự cố công trình...

Các chủ công trình thủy lợi cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ. Ảnh: Thanh Nhật



Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí và đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật…



Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước. Đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, cần sửa chữa xong trước mùa mưa, lũ các hồ chứa do địa phương quản lý; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trangthiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Đồng thời, bố trí cán bộ trực nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối để không xảy ra bất cứ hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước. Củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực chuyên môn nhằm tổ chức tốt việc quản lý, vận hành và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình để có biện pháp xử lý kịp thời. Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích nước hợp lý để phục vụ sản xuất; đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa lũ cần quan trắc tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.



Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý vận hành công trình. Áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập. Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ phải quan trắc 4 lần/ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn.

Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi. Phổ biến nâng cao năng lực ứng phó cho người dân ở vùng hạ du đập; diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa có vùng hạ du tập trung đông dân cư, bố trí hệ thống thông tin cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa…



LƯƠNG THANH