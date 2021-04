Giá tiêu trong nước biến động thất thường

Giá tiêu trong tuần tăng giảm liên tục và được cảnh báo ẩn chứa nhiều rủi ro cho nông dân.



Giá tiêu hôm nay 5/4: Chu kì "rung lắc" bao giờ chấm dứt, dự báo giá tiêu tăng hay giảm?

Giá tiêu biến động thất thường - Ảnh: VPA



Theo trang tintaynguyen, giá tiêu ngày cuối tuần hầu như đi ngang. Cụ thể tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu đứng ở mức 70.500 đồng/kg. Nhưng trong tuần thậm chí có nơi trên địa bàn tỉnh này giá tiêu rơi xuống dước 70.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 71.000 đồng/kg và tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá tiêu ở mức 74.000 đồng/kg... Giá tiêu cuối tuần cũng không thay đổi so với đầu tuần. Nhưng trong giữa tuần có phiên giá sản phẩm này đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg và sau đó hồi phục trở lại. Thậm chí trong những phiên giá tiêu tại Ấn Độ vẫn đi lên thì giá trong nước lại biến động ngược chiều, sau khi đã tăng nóng trong tháng 3 vừa qua.



Vụ tiêu năm nay giá tăng tốt giúp bà con nông dân có lợi nhuận. Mặc dù vậy, thị trường tăng nóng trong tháng 3 được Hiệp hội hồ tiêu nhận định là do tình trạng đầu cơ găm hàng tích trữ của thương lái và đại lý. Từ đó khiến hoạt động xuất khẩu tiêu của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng và phải mua tiêu từ nước ngoài. Khi đó, Hiệp hội hồ tiêu đã đưa ra khuyến cáo người trồng tiêu cần cân nhắc việc bán hàng đúng thời điểm hiệu quả, không vay vốn để trữ hàng nhằm tránh rủi ro khi thị trường giá xuống. Sau đợt tăng nhanh chóng chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg thì giá tiêu ngay lập tức quay đầu. Trong 2 tuần gần đây, giá tiêu có xu hướng giảm nhẹ, dao động trong khoảng 71.000 - 76.000 đồng/kg. Trạng thái giá tiêu hiện nay đang diễn biến theo đường xoắn ốc, khó dự báo và giao dịch cũng không mạnh.



Ngay đầu năm nay, việc dự báo sản lượng tiêu sụt giảm là nguyên nhân đẩy giá tiếp tục neo ở mức cao. Những vùng bắt đầu thu hoạch sớm ngay sau tết đã có một số kết thúc vụ tiêu năm nay. Sản lượng nhìn chung là giảm đúng theo dự đoán nhưng con số cụ thể thì chưa chắc chắn. Do vậy, vẫn phải chờ kết thúc vụ tiêu thị trường mới có con số chính xác về sản lượng năm nay.

Theo AN YẾN (TNO)