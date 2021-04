Giá tiêu hôm nay 18/4: Tiếp tục đi ngược thế giới, 2 kịch bản giá tiêu cho đến cuối năm

Giá tiêu hôm nay 18/4 trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đi ngang sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tổng hợp tuần này giá tiêu giảm 2.500 - 3.000 đồng/kg.



Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 69.500 đồng/kg.



Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.500 đồng/kg.



Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 68.000 đồng/kg.



Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 71.000 đồng/kg.



Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.000 đồng/kg.



Sáng nay, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tổng hợp tuần này giá tiêu giảm 2.500 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông; giảm 3.000 đồng/kg tại Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.



Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ tăng 333,3 rupee/tạ, ở mức 40.766,65 rupee/tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 15/4/2021 đến ngày 21/4/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 309,02 VND/INR. Tính chung tuần này giá tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng nhẹ, từ 40.250 rupee/tạ lên mức 40.766,65 rupee/tạ.



Ước tính kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 30.000 tấn, trị giá 86 triệu USD, tăng 123,4% về lượng và tăng 120,9% về trị giá so với tháng 2/2021. Tính chung quý I/2021, xuất khẩu hạt tiêu ước đạt 60 nghìn tấn, thu về 174 triệu USD, giảm 25% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt 2.879 USD/tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020.



Số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng giảm so với cùng kỳ năm 2020. Song, xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay tăng mạnh. Như vậy, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua chế biến chuyên sâu hơn.



Với thị trường trong nước, từ đầu tháng 4/2021 đến nay thị trường đi ngang và điều chỉnh giảm liên tục, mất đến 5.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Trong khi đó giá tiêu thế giới vẫn tiếp tục tăng.



Theo các chuyên gia, thị trường trong nước đang trong giai đoạn nén/nạp, chờ bung mạnh. Hiện khách hàng, công ty xuất khẩu, đại lý, những người mua tiêu đầu cơ ngắn hạn bán tháo hàng đang bung hàng để ghìm giá.



Tuy họ cố ''nín'' nhưng lượng hàng tồn tại các nước đã vơi đáng kể cũng là áp lực buộc họ phải sớm mua mạnh. Lúc đó thị trường sẽ bùng nổ, tăng mạnh mẽ trở lại.



Những người đồng tình với nhận định trên cũng tán thành với 2 kịch bản giá tiêu trong thời gian tới. Theo đó, nếu những người vay mượn bán ra ồ ạt, giá sẽ hạ sâu, kéo theo đám đông bán khống theo phong trào. Khi nhóm này hết hàng giá sẽ bật tăng mạnh, dự đoán trong vài tháng cuối năm.



Kịch bản 2, số đông tuân thủ 3 nguyên tắc bán hàng. Những người vi phạm nguyên tắc 2 (vay mượn để trữ hàng) không quá đông thì giá sẽ giảm nhưng không quá sâu. Khi nhóm vay mượn này bán hết hàng thì giá sẽ tăng từ từ chứ không quá mạnh. Giá cao nhất sẽ đạt được vào cuối vụ.



Như vậy, dù kịch bản nào thì giá cũng sẽ tăng cho đến cuối năm. Lời khuyên cho người trồng vẫn là bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn thời điểm bán hàng thích hợp.





Theo VĂN THANH (Kinhtedothi)