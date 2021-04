Giá cao su lập kỷ lục do nhu cầu thế giới tăng 7%, nhiều người tiếc ngẩn ngơ vì trót chặt bỏ

Theo dự báo, giá cao su trong năm 2021 sẽ tiếp tục ổn định và khởi sắc do Trung Quốc tăng cường thu mua cao su phục vụ ngành công nghiệp ô tô đang trên đà phục hồi; trong bối cảnh diện tích cao su có xu hướng thu hẹp.





Cập nhật giá cao su hôm nay 9/4 tại Bình Phước, Bình Dương



Theo khảo sát, giá cao su hôm nay 9/4 được các thương lái thu mua dao động trong khoảng 315 – 325 đồng/độ mủ.



Giá mủ cao su tại Lộc Ninh (Bình Phước) khoảng 315 – 325 đồng/độ mủ; giá mủ cao su Phú Riềng – Bình Phước dao động từ 315 – 325 đồng/ độ mủ. Giá mủ cao su Đồng Phú – Bình Phước đạt 315 – 325 đồng/ độ mủ.



Giá mủ cao su của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Bình Phước) trong 2 tháng đầu năm nay ở mức 46,3 triệu đồng/tấn, cao hơn nhiều so với giá bán bình quân cả năm 2020 là 35,3 triệu đồng/tấn.



Trong khi đó, giá mủ cao su tại Bình Dương cũng dao động trong khoảng 315 – 325 đồng/độ mủ.



Giá mủ cao su khởi sắc từ cuối năm 2020 cũng khiến nhiều nông dân trồng cao su, doanh nghiệp phấn khởi sau chuỗi ngày dài giá cả ảm đạm, người dân bỏ mặc không chăm sóc vườn cao su.



Tại Gia Lai, giá mủ cao su tăng nên thu nhập của người dân cũng như công nhân khai thác mủ tăng đáng kể.



Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 88.000 ha cao su được trồng chủ yếu ở khu vực các huyện phía Tây. Trong đó, diện tích đang trong giai đoạn kinh doanh khoảng 76.000 ha, năng suất dao động 1,4-1,6 tấn/ha.





Công nhân cao su tại Gia Lai phấn khởi vì giá mủ cao su tăng cao từ cuối năm 2020 đến nay. Ảnh: Huy Tịnh



Giá cao su vào chu kỳ tăng giá mới?



Nhiều chuyên gia dự đoán, giá cao su đang vào thời kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang có xu hướng khan hiếm do nhiều nước thu hẹp diện tích trồng cao su.



Tại Việt Nam, cả nước hiện có hơn 940.000ha cao su, trong đó, cao su đại điền do doanh nghiệp quản lý gần 300.000ha.



Thời gian qua, do giá cao su xuống thấp trong thời gian dài nên nhiều địa phương có xu hướng chặt bỏ diện tích cao su.



Đơn cử như tại Bình Phước, hiện toàn tỉnh có 230.000 ha cao su, trong đó hơn 60% diện tích thuộc các công ty nhà nước, còn lại hộ cá thể.



Những năm qua, do giá mủ cao su giảm sâu nên mỗi năm đã có hàng chục ngàn hecta cao su già cỗi, cao su đang cho khai thác được thanh lý bán gỗ để trồng mới hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác.



Trong khi đó, tại Thái Lan, từ cuối năm 2019, nước này đã có kế hoạch giảm 21% diện tích trồng cao su toàn quốc.



Theo Hiệp hội các nước sản xuất khẩu cao su tự nhiên (ANRPC), mức tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong tháng 2/2021 ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng tới 47,5% so với tháng 2/2020.



Sri Trang (SET), nhà sản xuất cao su Thái Lan dự báo nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu năm 2021 sẽ ở mức 13,4 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2020.



Một trong những nguyên nhân đẩy giá cao su tăng đột biến từ cuối năm 2020 là do Trung Quốc tăng thu mua trở lại để phục vụ ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.



Nhu cầu sản xuất lốp xe và găng tay cao su sau khi dịch Covid-19 bùng phát đang đẩy giá cao su tăng lên.



Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung Quốc đạt 1,08 triệu tấn, trị giá 18,08 tỷ USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Bên cạnh đó, các nhà máy khắp châu Âu và châu Á tăng sản xuất trong tháng 3 do nhu cầu phục hồi vững chắc hỗ trợ các nhà sản xuất vượt qua những thất bại do đại dịch, củng cố sự lạc quan của thị trường rằng việc triển khai vaccine và tăng trưởng mạnh mẽ ở Mỹ, Trung Quốc sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu trở lại tăng trưởng.



Các chuyên gia dự báo, trong trung hạn từ năm 2021-2024, giá cao su có thể sẽ vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung cao su đang thu hẹp dần.

https://danviet.vn/gia-cao-su-lap-ky-luc-do-nhu-cau-the-gioi-tang-7-nhieu-nguoi-tiec-ngan-ngo-vi-trot-chat-bo-20210409092006228.htm



Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)