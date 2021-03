Nông dân Phú Thiện "trúng" khoai lang

(GLO)- Nông dân huyện Phú Thiện đang bước vào thu hoạch khoai lang Nhật Bản với niềm vui được mùa, được giá. Ước tính năng suất khoai lang bình quân đạt 25-30 tấn/ha và được các thương lái đến tận ruộng mua xô với giá 11.000-11.500 đồng/kg.





Giá khoai lang đạt đỉnh



Gia đình chị Bùi Thị Linh (thôn Kinh Môn, xã Chư A Thai) có 1,2 ha đất canh tác luân phiên 1 vụ lúa và 1 vụ khoai lang Nhật Bản. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo nên ruộng khoai lang sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài ra, để cây khoai lang cho năng suất cao, gia đình chị đầu tư khâu làm đất kỹ, sử dụng phân hữu cơ và lắp đặt hệ thống tưới phun mưa. Nhờ đó năng suất đạt 30 tấn/ha. “Vụ khoai năm nay, bà con ở Phú Thiện không chỉ được mùa mà thương lái đến tận ruộng mua xô với giá 11.000-11.500 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 60 triệu đồng/ha, tôi thu về hơn 200 triệu đồng”-chị Linh phấn khởi nói.

Nông dân xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) thu hoạch khoai lang. Ảnh: Vũ Chi



Cùng chung niềm vui, chị Mã Thị Dậu (thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) cho hay: Sau 3 năm liên tục xuống giá, vụ này, giá khoai lang mới đạt cao như vậy. Gia đình tôi trồng hơn 3 ha. Trước Tết, tôi đã bán 1 ha. Thời điểm đó, giá chỉ 8.000 đồng/kg. Hiện nay, giá dao động trong khoảng 10.000-11.000 đồng/kg. Khoai to, đẹp có thể bán tới 11.500 đồng/kg. Hiện thương lái đặt cọc tiền với giá 270 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi khoảng 150 triệu đồng/ha”.



Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kinh (thôn Chí Linh, xã Chư A Thai) thì cho hay: Vụ này, gia đình ông trồng 2 ha. Khi khoai mới được 2 tháng đã có thương lái tới đặt vấn đề mua với giá 132 triệu đồng/ha. “Khi thấy có lợi nhuận là tôi bán ngay chứ sợ đến kỳ thu hoạch giá lại giảm như những năm trước thì lỗ vốn. Như vậy ăn chắc, trừ hết chi phí đầu tư, tôi vẫn lãi 180 triệu đồng”-ông Kinh chia sẻ.



Không nên ồ ạt mở rộng diện tích



Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện, vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện trồng hơn 504 ha khoai lang Nhật Bản, tập trung chủ yếu tại các xã: Ia Sol, Chư A Thai, Ia Piar, Ia Peng, Chrôh Pơnan và Ia Yeng.

Hiện vẫn chưa có nhà máy, doanh nghiệp nào đặt vấn đề bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, vì vậy người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng khoai lang. Ảnh: Lê Nam



Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Giá khoai lang đạt đỉnh trong 3 năm trở lại đây đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Nguyên nhân là do năm nay mưa kết thúc sớm, thuận lợi cho bà con xuống giống từ giữa tháng 10-2020. Chính vì vậy, thời điểm thu hoạch sớm hơn các nơi khác gần 1 tháng. Hiện tại, do nguồn cung ít, trong khi thị trường tiêu thụ truyền thống tăng mạnh đã đẩy giá thu mua tăng cao.



Cũng theo ông Thành, nhiều năm nay, người dân trong huyện ổn định mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ khoai. Nhờ đất đai màu mỡ, nguồn nước thuận lợi nên khoai lang vừa được mùa, vừa được giá. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 150 triệu đồng/ha, cao hơn 4-5 lần so với cây lúa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhà máy, doanh nghiệp nào đặt vấn đề bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Do đó, người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích. Người dân cần lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, nắm vững kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chủ động canh tác theo hướng bền vững và liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong khâu tiêu thụ.



“Bài học kinh nghiệm từ việc phải giải cứu 800 ha khoai lang năm 2019 vẫn còn đó. Một khi bà con ồ ạt trồng thì chắc chắn cung sẽ vượt cầu và giá cả sẽ sụt giảm. Lúc đó, không ai khác, chính người nông dân sẽ chịu thiệt hại. Bên cạnh đó, thời điểm trồng khoai lang vụ tới cũng bắt đầu vào mùa khô. Nếu mở rộng diện tích sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nước cung cấp cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân”-ông Thành khuyến cáo.



LÊ NAM-VŨ CHI