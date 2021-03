Khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích do giá ớt bấp bênh

Những năm gần đây, diện tích trồng ớt trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng nhanh vì đây là cây trồng ngắn ngày, dễ chăm sóc lại có giá bán thu lãi cao so với chi phí đầu tư.



Mùa ớt "ngọt" ở Đông Trường Sơn

Tuy nhiên, do thị trường chưa có đầu ra ổn định, giá ớt lên xuống thất thường, nên ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích, tránh bị tồn đọng hàng như các loại nông sản trước đây.



Theo ông Võ Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kong Chro, trước Tết, huyện có gần 1.500 ha ớt đang trong thời điểm thu hoạch. Giá ớt vụ này cao nhất trong các năm trở lại đây nên người dân rất phấn khởi. Cá biệt, trên địa bàn huyện Kong Chro có một số gia đình thu lãi hàng tỷ đồng từ ớt do gieo trồng trên diện tích lớn.



Cụ thể, có thời điểm, giá ớt tại Gia Lai liên tục tăng cao trung bình từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, thậm chí 120.000 đồng/kg. Với năng suất trung bình khoảng 12 tấn/ha, mỗi sào ớt, người dân thu lãi khoảng hơn 120 - 130 triệu đồng. Qua Tết, giá ớt hạ nhiệt, lên xuống thất thường, trung bình từ 50.000 - 60.0000 đồng/kg. Thời điểm tháng 3/2021 giá ớt tụt sâu xuống chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/kg. Tuy nhiên với giá bán hiện tại, người dân vẫn lãi khoảng 70 - 80 triệu đồng/ha.



Hiện, diện tích ớt của tỉnh Gia Lai tâp trung tại các huyện phía Đông Nam như Kong Chro, An Khê, Đắk Pơ, Kbang. Ớt là cây rau màu có vòng đời khoảng 1 năm, sau khi gieo giống vào đầu mùa mưa Tây Nguyên (tháng 5 - 6) thì đến cuối năm là đã có thể thu hoạch, phục vụ nhu cầu thị trường Tết nên giá ớt thường rất cao. Những năm trở lại đây, người dân trồng ớt rất phấn khởi vì ớt được mùa, được giá, dù giá xuống thấp nhất cũng vẫn có lãi hơn nhiều so với đầu tư trồng sắn, mía.



Chị Nguyễn Thị Hồng, huyện Đắk Pơ, cho biết, gia đình chị trồng 2 sào ớt, trước Tết, với giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, chị thu lãi khoảng 150 triệu đồng trong đợt hái trước Tết. Nay giá ớt chỉ còn với 18.000 - 20.000 đồng/kg thì gia đình chị vẫn thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Ớt không chín đồng loạt mà cho thu hoạch liên tục trong vòng 6 tháng rồi mới trồng mới. Nông dân trồng cây ớt thu lợi nhuận khá cao, nhất là thời tiết thuận lợi, nắng ráo như sau Tết.



Người dân Gia Lai thu hoạch ớt.



Tuy năm nay ớt được mùa, được giá nhưng theo giới chuyên môn, người dân không nên tự ý phát triển ồ ạt diện tích cây trồng này. Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Pơ, cho biết, huyện có diện tích khoảng 300 ha ớt đang thu hoạch.



Theo nhìn nhận của cơ quan chuyên môn, giá ớt tăng cao trong những tháng vừa qua là do các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão, diện tích ớt bị hư hại nhiều, nông dân chưa trồng lại kịp. Đầu ra chủ yếu của ớt thực tế chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích, tránh tồn đọng hàng vì giá xuống thấp.



Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 2.000 ha ớt, trồng chủ yếu tại các huyện phía Đông Nam tỉnh. Cây ớt có khả năng chịu nắng nóng rất tốt, ít sử dụng nước tưới, chi phí đầu tư thấp. Ớt trồng khoảng 5 tháng đã cho thu bói và thu hoạch nhiều đợt. Cây ớt có tuổi đời 1 năm, cho chu kỳ thu hoạch kéo dài từ 5 - 6 tháng.



Do nhiều thuận lợi, ớt là cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp nên nhiều năm trở lại đây người dân các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai nhân rộng diện tích, chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng ớt. Tuy thu nhập khá hơn các loại nông sản khác nhưng ngành nông nghiệp địa phương vẫn khuyến cáo người dân không nên tự ý phát triển diện tích ớt, phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng nông nghiệp, việc này dễ gây hậu quả kéo giá ớt xuống thấp, do nguồn cung quá nhiều như một số loại nông sản trước đây.



Để cây ớt phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang phối hợp các địa phương khuyến khích, hỗ trợ người nông dân liên kết sản xuất ớt theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã gắn kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến ớt để đảm bảo về đầu ra ổn định khi mở rộng diện tích, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

