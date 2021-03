Giá tiêu hôm 12/3: Lập đỉnh, mùa thu hoạch "lạ thường" ở Gia Lai, có nhà thuê tới 30 người hái tiêu

Những ngày qua giá hồ tiêu tại thị trường trong nước liên tục tăng mạnh, khiến vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay sôi động, nhộn nhịp lạ thường. Đặc biệt, dù mới vào đầu vụ, nhưng vì muốn hái tiêu nhanh để phơi khô, chớp thời cơ giá tiêu tăng nên một số nhà vườn ở Gia Lai phải thuê tới 30 nhân công/ngày.





Giá tiêu hôm 12/3 tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai tiếp tục tăng mạnh, lên 65.000 - 67.000 đồng/kg đầu giá, tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg so với 2 ngày trước.



Đáng chú ý, theo ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, giá tiêu (đầu giá) tại một số đại lý đã được đẩy lên 69.000 đồng/kg. Do sản lượng hồ tiêu vụ này giảm mạnh, nông dân hạn chế bán ra buộc các thương lái, đại lý phải tăng giá mua so với giá tham khảo để mua được hàng.



Thông tin từ một chủ vườn tiêu ở huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) cho biết, giá tiêu hôm nay đã được thương lái thu mua mức 71.000 đồng/kg đầu giá. Mức giá này so với cùng thời điểm năm ngoái đã tăng gấp đôi và là mức giá cao kỷ lục trong khoảng 2 năm gần đây.



Bảng giá tiêu hôm 12/3 tại một số vùng được khảo sát. Nguồn: tintaynguyen



Tương tự, giá tiêu hôm 12/3 tại một số địa phương khác ở Đông Nam Bộ cũng đang tiếp đà tăng từ đầu tháng. Theo đó giá tiêu hôm nay tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tăng lên 68.000 - 69.000 đồng/kg; giá tiêu tại Bình Phước đạt 68.500 đồng/kg, tăng khoảng 4.500 đồng/kg so với 2 ngày trước.



Giá tiêu hôm 12/3 tại Đồng Nai cũng tăng lên 67.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng so với hôm qua.



Giá tiêu hôm nay liên tục "lập đỉnh" mới, khiến vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay nhộn nhịp lạ thường.



Tại Gia Lai, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rầu rĩ mùa thu hoạch năm ngoái, năm nay hộ dân nào có tiêu cũng hào hứng, phấn khởi. Đặc biệt là với những vườn tiêu đang chín rộ, bước vào vụ chính thu hoạch.





Giá tiêu hôm đã tăng lên 10.000-15.000 đồng/kg so với thời điểm cuối năm tháng 2/2021 và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày này, nông dân trồng tiêu tại Gia Lai đang tất bật thu hái hàng nghìn trụ tiêu của mình.



Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, thời điểm này bà con chỉ bán một ít sản lượng tiêu thu hoạch được để trang trải công nợ, chi phí chăm sóc, thuê người hái..., còn lại chủ yếu bà con muốn hái tiêu sớm để phơi khô, chờ cơ hội giá tăng cao hơn thì mới xuất bán.



"Vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay, gia đình tôi thuê khoảng 30 nhân công/ngày để kịp thu hoạch phơi khô, trữ hàng chờ giá. Cũng may thời điểm này khá dễ thuê nhân công, một ngày công tại địa phương là 180.000 đồng. Vì đang trữ hàng chờ giá hồ tiêu tăng thêm nên hiện hai vợ chồng đang phải vay chỗ này, mượn chỗ kia để trả tiền nhân công trước. Cũng mong tiêu sẽ tăng thêm để người dân có chút lãi chăm sóc, phát triển vườn", chị Nguyễn Thị Thu (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) bộc bạch.

Theo các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu mua vào vẫn ở mức cao trong khi nguồn cung vụ mới sụt giảm đáng kể.

Hiện nay, một số nông dân ở Gia Lai đã bán được từ 65.000 -67.000 đồng/kg đầu giá. Đây được xem là cơ hội tốt cho người trồng hồ tiêu ở Gia Lai sớm vượt qua khó khăn.



Được biết, giá tiêu thường tại Gia Lai hiện dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg, trong khi tiêu trồng theo phương pháp hữu cơ thường bán được giá cao hơn từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.



Ông Huỳnh Mau, thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa cho biết, từ tháng 2 đến nay, vườn tiêu 6ha của gia đình ông thường xuyên phải thuê từ 20-30 nhân công thu hái tiêu. Công việc này tương đối vất vả, vì hái tiêu hoàn toàn thủ công. Đến nay, gia đình ông đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích, năng suất hơn 3,5 tấn/ha.



So với vụ trước, năng suất hồ tiêu giảm đáng kể do thời tiết thất thường. Tuy nhiên, vì sản xuất theo hướng hữu cơ, bán được giá nên tính ra vẫn đạt lợi nhuận.



Theo thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 13.673 ha hồ tiêu, trong đó có 12.582 ha đang kinh doanh.



Lãnh đạo Sở NNPTNT Gia Lai cho biết, thời gian tới Gia Lai sẽ duy trì diện tích hồ tiêu khoảng 12.300 ha, năng suất đạt bình quân khoảng 4 tấn/ha. Đồng thời, mở rộng mô hình trồng hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh.



Bên cạnh đó, khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất hồ tiêu với hợp tác xã, doanh nghiệp và áp dụng các phương pháp chế biến đưa ra các sản phẩm: tiêu ngũ sắc, tiêu sọ, tiêu đỏ, tiêu vàng, tiêu xanh..., nhằm làm tăng giá trị của hạt tiêu.



Theo dự đoán, năm nay sản lượng hồ tiêu tại Gia Lai sẽ giảm hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo một số người tại thủ phủ hồ tiêu xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, vì đi theo hướng hữu cơ nên vườn tiêu của họ phát triển khá bền vững, năng suất ổn định

Với giá hồ tiêu dao động từ 55.000-60.000 đồng/kg, người dân đã có thu nhập cao hơn đối với cây cà phê. Nếu vườn hồ tiêu không bị sâu bệnh và đạt năng suất khoảng 4 tấn/ha thì người dân đã có lãi.

Đi theo hướng phát triển vườn tiêu hữu cơ nên tình trạng dịch bệnh trên cây hồ tiêu tại vườn này giảm đáng kể, người trồng tiêu ở xã Nam Yang cũng phấn khởi hơn vì năng suất cao

Hiện nông dân Gia Lai đang tập trung thu hoạch, phơi khô để trữ hàng chờ hồ tiêu tăng giá



https://danviet.vn/gia-tieu-tang-manh-va-mua-thu-hoach-la-thuong-o-gia-lai-co-nha-thue-toi-30-nhan-cong-hai-tieu-20210311110837541.htm



Theo Trần Hiền - Thiên Ngân (Dân Việt)