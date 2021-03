Giá hồ tiêu tăng, nông dân Gia Lai bắt đầu có lãi

(GLO)- Hiện nay, giá hồ tiêu tăng lên mức 57-60 ngàn đồng/kg. Đây được xem là cơ hội tốt cho người trồng hồ tiêu ở Gia Lai sớm vượt qua khó khăn.

Khan hiếm nguồn cung



Từ giữa tháng 2 đến nay, vườn hồ tiêu 6 ha của ông Huỳnh Mau (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) lúc nào cũng có 25-30 nhân công thu hái. Đến nay, ông đã thu hoạch khoảng 40% diện tích, năng suất đạt hơn 3,5 tấn/ha. So với niên vụ trước, năng suất hồ tiêu giảm đáng kể do thời tiết thất thường. Tuy nhiên, vì sản xuất theo hướng hữu cơ nên so ra vẫn đạt.

“Với giá thu mua 60 ngàn đồng/kg thì người trồng hồ tiêu bắt đầu có lãi và tích lũy để tái đầu tư. Bởi lẽ, liên tục trong nhiều năm qua, giá hồ tiêu nằm ở mức thấp. Bên cạnh đó, cây chết rất nhiều do bị bệnh, việc kiến thiết vườn cây cũng mất nhiều thời gian và vốn liếng”-ông Mau chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Công (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) chăm sóc vườn hồ tiêu. Ảnh: Lê Nam

Nếu giá hồ tiêu thông thường là 57-60 ngàn đồng/kg thì hồ tiêu hữu cơ được thu mua 70-75 ngàn đồng/kg. Hiện tại, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua. Tuy nhiên, do mới vào chính vụ thu hoạch nên sản lượng chưa được nhiều. Mặt khác, các hộ dân cũng chưa muốn bán vội vì chờ giá tăng thêm.

Ông Nguyễn Tấn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) cho hay: “Hợp tác xã có 60 ha hồ tiêu của 110 hộ thành viên. Năm nay, năng suất vườn cây giảm đến 35% so với niên vụ trước. Bình thường có thể đạt 5-6 tấn/ha nhưng nay chỉ đạt 3-4 tấn/ha. Với những vườn có phương pháp canh tác tốt và chi phí đầu tư hợp lý thì với giá bán 60 ngàn đồng/kg, người trồng có lãi 50-70 triệu đồng/ha. Ngược lại, những vườn cây có suất đầu tư lớn hơn thì lãi sẽ giảm đi”.



Theo ông Hoàng Phước Bính-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, nhiều vườn hồ tiêu không đạt năng suất là bởi người dân không đủ khả năng tái đầu tư mà chỉ chăm sóc cầm chừng. Qua khảo sát của Hiệp hội cho thấy, nhiều vườn cây phát triển xanh tốt nhưng năng suất không đạt.

“Cây hồ tiêu chỉ cần thiếu chăm sóc trong 1 năm là đã xuống cấp. Cộng với việc thời tiết không thuận lợi nên sản lượng giảm đáng kể. Ước tính sản lượng hồ tiêu của Việt Nam có thể giảm hơn 30% trong năm nay. Chính vì sản lượng giảm mạnh, thị trường thiếu nguồn cung nên có thể dẫn đến tình trạng đầu cơ, giữ hàng chờ giá lên”-ông Bính phân tích.



Ông Bính cho rằng, giá sẽ còn tăng cao hơn nữa, bởi nguồn hàng đang khan hiếm. Hiện nay, hầu như nguồn dự trữ hồ tiêu trong dân cũng như các đại lý đã cạn kiệt, lượng hàng tồn không nhiều, trong khi các doanh nghiệp lớn đang bắt đầu mạnh tay mua hàng dự trữ để phục vụ cho xuất khẩu. Bên cạnh các đại lý thu mua tại địa phương thì một số thương lái Trung Quốc cũng đang thu mua hồ tiêu nguyên liệu của Việt Nam, gồm cả tiêu đen và tiêu trắng.



Liên kết sản xuất để nâng cao giá trị



Ông Nguyễn Tấn Công cho rằng: Hiện nay, nhiều nông dân bắt đầu thay đổi nhận thức và định hướng canh tác như: xen canh hồ tiêu vào vườn cà phê, quản lý tốt dịch hại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến sản xuất hữu cơ…

“Hợp tác xã đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với công suất 1 tấn hồ tiêu/giờ. Dự kiến, nhà máy sẽ hoạt động vào đầu tháng 4-2021. Đây là giải pháp hiệu quả để nâng cao giá trị sản phẩm sau chế biến, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người trồng hồ tiêu”-ông Công cho hay.

Xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang đóng gói sản phẩm hồ tiêu đỏ, chất lượng cao. Ảnh: Lê Nam

Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa thì cho hay: Thời điểm này, nông dân bước vào đầu vụ thu hoạch, chậm hơn gần 1 tháng so với niên vụ trước vì hồ tiêu chín muộn. Hiện giá hồ tiêu tăng nhưng năng suất lại giảm.

Tuy nhiên, theo phân tích của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, với giá hồ tiêu dao động 55-60 ngàn đồng/kg thì người dân vẫn có thu nhập cao hơn đối với cây cà phê. Nếu vườn hồ tiêu không bị sâu bệnh và đạt năng suất khoảng 4 tấn/ha thì sau khi trừ chi phí người dân cũng đạt lợi nhuận khá.



“Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo người dân không tăng diện tích và chú trọng đầu tư theo hướng hữu cơ, VietGAP. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp và áp dụng các phương pháp chế biến đưa ra các sản phẩm: tiêu ngũ sắc, tiêu sọ, tiêu đỏ, tiêu vàng, tiêu xanh”-ông Nguyễn Kim Anh cho biết thêm.



Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh hiện có 13.673 ha hồ tiêu, trong đó có 12.582 ha đang kinh doanh. Về định hướng trong thời gian tới, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Ngành Nông nghiệp sẽ duy trì diện tích khoảng 12.300 ha, năng suất đạt bình quân khoảng 4 tấn/ha. Đồng thời, mở rộng mô hình trồng hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh”.

THẢO NGUYÊN-LÊ NAM