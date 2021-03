Đắk Nông: Tiêu đã mất mùa còn mất giá, nông dân khó chồng khó

Không chỉ giá giảm, mà hồ tiêu của nông dân Đắk Nông năm nay cũng mất mùa khá nặng nề, khiến hàng ngàn nông dân khó chồng khó.





Năng suất tiêu đồng loạt giảm mạnh



Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông) có hơn 700 trụ tiêu. Nếu trước đây, vườn tiêu này cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ thì năm nay bà Huệ đang lo thu không bù được chi.



Giá nhân công, phân bón...đều tăng cao trong khi giá tiêu chỉ ở mức 54.000 đồng/kg. Không chỉ thế, so với các năm, vụ này vườn tiêu của bà Huệ chỉ thu được 1,7 tấn, giảm hơn 30% sản lượng.





So với mọi năm, sản lượng tiêu ở Đắk Nông vụ này đã giảm mạnh.



"Tiêu mất mùa, giá lại rẻ trong khi giá vật tư, phân bón đều tăng cao nên nông dân trồng tiêu năm nay nhiều khả năng thu không bù được chi. Các hộ vay tiền để đầu tư thì chắc chắn sẽ lỗ nặng"- bà Huệ cho biết.



Không riêng vườn tiêu của bà Huệ mà hầu hết trên toàn tỉnh Đắk Nông, sản lượng tiêu đều giảm. Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long, ông Hoàng Văn Đồng cho hay, toàn xã có hơn 500 ha tiêu đang thu hoạch. So với các năm trước, sản lượng trung bình giảm từ 15-20%.



Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, năng suất tiêu toàn huyện trong vụ này giảm trên dưới 20%.





Trong khi đó, tại huyện Đắk Song, theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Thuận Hà, sản lượng hồ tiêu của xã giảm từ 40-50%.



Tại Đắk R'Lấp tình trạng cũng tương tự, hơn 4.600 ha tiêu tại đây cũng giảm sản lượng từ 20-40%. Bà Đặng Thị Lan (thôn 6, xã Đắk Ha) cho biết năm nay 1ha tiêu của gia đình bà chỉ thu được chừng 1,2 tấn. Đây là con số thấp nhất từ khi gia đình trồng tiêu đến nay.

Nông dân khó chồng khó



Lý giải về tình trạng mất mùa, ông Ninh Văn Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hà cho rằng nguyên nhân chính là do thời tiết.



"Khoảng cuối tháng 3/2020, khi cây tiêu đang ra gié, cựa thì gặp mưa. Sau đó trời lại nắng gắt khoảng 20 ngày. Diễn biến thời tiết thất thường này khiến cây tiêu khó đậu quả, gié tiêu bị răng cưa. Không chỉ thế, đến khoảng tháng 6/2020 cây tiêu trên địa bàn lại gặp trận mưa đá nên rụng rất nhiều trái non"- ông Được nói.



Giá cả xuống thấp cộng với tình trạng tiêu chết hàng loạt khiến nhiều nông dân phải vay vốn để tái đầu tư.



Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng phòng NNPTNT huyện Đắk Song, toàn huyện hiện có trên 14.100 ha hồ tiêu. Đây là loại cây đã đem lại sự giàu có cho hàng ngàn gia đình và đang là một trong những loại cây chủ lực của huyện.



Thế nhưng năm nay, do diễn biến thời tiết bất lợi khiến sản lượng trung bình toàn huyện giảm trên dưới 20%, chỉ có một số vùng nhỏ năng suất ổn định.



Theo ông Phạm Quang Vượng-Trưởng phòng NNPTNT huyện Đắk Rlấp, năng suất cây tiêu giảm ngoài nguyên nhân khách quan là do thời tiết còn có nguyên nhân chủ quan.



Ông Vượng lý giải, do những năm gần đây, giá tiêu liên tục giảm mạnh đã khiến nông dân hạn chế đầu tư.





Chi phí đầu tư tăng cao cộng với giá cả giảm mạnh khiến nông dân trồng tiêu gặp khó chồng khó.





"Do thiếu đầu tư nên nhiều vườn tiêu thiếu dinh dưỡng dẫn đến mắc bệnh. Bên cạnh đó, thời tiết năm 2020 không được thuận lợi, trong năm lượng sương muối nhiều hơn so với các năm trước cho nên nó ảnh hưởng nhiều đến cây tiêu"- ông Vượng nói.



Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông cũng nhận định, nguyên nhân năng suất tiêu giảm mạnh phần lớn là do yếu tố chủ quan. Người dân vì thấy giá tiêu giảm mạnh nên đã lơ là đầu tư. Ngoài ra, thời tiết bất lợi cũng là một nguyên nhân khiến năng suất tiêu năm nay bị giảm mạnh.



Theo người dân, với năng suất thấp như năm nay, nếu bán ở thời điểm hiện tại mỗi hecta tiêu cho thu về từ 60-90 triệu đồng. Trong khi đó, chỉ tính riêng tiền đầu tư vật tư, phân bón, nước tưới...mỗi ha tiêu đã tốn trên dưới 50 triệu đồng. Thêm công thu hái và các khoản khác nông dân gần như không còn lãi. Thậm chí một số gia đình phải bù lỗ.



Trong khi đó, do những năm trước tình trạng tiêu chết hàng loạt cộng với giá cả giảm mạnh khiến nhiều nông dân trồng tiêu âm vốn. Để khôi phục vườn tiêu, hầu hết người dân phải vay mượn để đầu tư.



"Nếu có vốn để đầu tư, nông dân có thể thu được ít lợi nhuận. Đối với những người vay tiền để đầu tư, với giá cả và sản lượng như hiện tại, nông dân cầm chắc việc bù lỗ"- một nông dân cho biết.



Theo ông Lê Quang Dần, với mức giá như hiện nay, nông dân vẫn có lãi nhưng không nhiều. Đối với người vay vốn để đầu tư, nếu vay được với lãi suất thấp thì cũng không đến mức phải bù lỗ.





https://danviet.vn/dak-nong-tieu-da-mat-mua-con-mat-gia-nong-dan-kho-chong-kho-20210228101844208.htm



Theo DUY HẬU (Dân Việt)