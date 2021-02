Gia Lai: Chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống cháy mía

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai có Công văn số 388/SNNPTNT-VP chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng-chống cháy mía, hỗ trợ thu hoạch mía và chế biến đường sau Tết Tân Sửu 2021.





Người dân huyện Kbang thu hoạch mía. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã phía Đông tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, Nhà máy Đường An Khê thực hiện nghiêm Công văn số 238/SCT-CN ngày 14-2-2021 của Sở Công thương về việc hỗ trợ thu hoạch mía và chế biến đường sau Tết Tân Sửu 2021 và Công văn số 294/SYT-NVY ngày 3-2-2021 của Sở Y tế hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với các tài xế tham gia vận chuyển hàng hóa tới vùng dịch, trong vùng dịch, đi qua vùng dịch; đảm bảo tiêu thụ hết mía cho nông dân và hợp tác xã.

Đối với người lao động thu hoạch mía trong vùng dịch Covid-19 cần kê khai rõ địa điểm nơi cư trú, nơi thu hoạch mía và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với xe vận chuyển mía: Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, Nhà máy Đường An Khê lập danh sách lái xe, số xe gửi UBND các huyện, thị xã phía Đông tỉnh và yêu cầu lái xe trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch.



Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã phía Đông tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống cháy mía trên địa bàn; làm việc với các nhà máy đường có kế hoạch thu mua mía, tiêu thụ hết mía cho dân; chỉ đạo Công an cấp huyện kiểm tra, xử lý tình trạng vận chuyển mía quá tải, quá khổ và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; xử lý nghiêm việc tranh mua, tranh bán để đảm bảo thực hiện tốt chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ mía theo hợp đồng.

HÀ SỰ