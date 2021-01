CLIP: Bưởi thế hàng chục triệu đồng "ùn ùn" về phố phục vụ người dân chơi Tết

Mặc dù năm nay dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thế nhưng nhu cầu chơi cây ngày Tết ở Thanh Hóa vẫn không giảm, bưởi thế, quất thế đang là mặt hàng bán rất chạy, có những cây lên tới 50 triệu đồng nhưng mới bày bán đã có người mua ngay.



Dạo quanh nhiều tuyến phố bày bán hoa, cây cảnh trưng Tết ở trung tâm TP Thanh Hóa, rất nhiều các mặt hàng cây cảnh thế độc, lạ, đủ các chủng loại đang "ùn ùn" đổ về phố phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.







Clip bưởi thế được bày bán rất nhiều ở TP Thanh Hóa





Năm nay, mặt hàng cây cảnh không đa dạng như năm trước khi cây mai vàng xuất hiện rất ít, ngược lại bưởi thế, quất thế từ Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định lại được bày bán rất nhiều.



Đáng chú ý, bưởi thế là mặt hàng được người dân săn đón rất nhiều. So với năm trước, bưởi cảnh năm nay giá rất cao, dao động từ 3-5 triệu đồng (dạng chậu nhỏ); 7-15 triệu động (chậu trung bình); từ 20-25 triệu đồng (dạng chậu lớn). Cá biệt, có những cây có giá tới 35 - 50 triệu đồng; thậm chí có cây được "hét giá" lên tới 100 triệu đồng.



Anh Nguyễn Bá Mạnh, một thương lái bán hàng ở đường Đông Hương (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), cho biết lý do giá bưởi cảnh năm nay tăng cao là do bưởi đẹp, quả đậu rất nhiều. "Gốc bưởi to, như năm ngoái chỉ đậu được 15-20 quả là đẹp lắm rồi, nhưng năm nay đậu được 40-50 quả, căng mịn, vàng óng, cây nhiều lộc"- anh Mạnh cho hay.





Bưởi thế năm nay được thương lái cho biết đẹp và sai quả hơn năm trước rất nhiều

Mỗi cây lớn thường có tới 30-40 quả

Bưởi có quả căng tròn, vàng óng

Do năm nay dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên mai vàng ở phía Nam, đào rừng được bày bán rất ít...

...nên bưởi thế, quất thế lên ngôi, được nhiều người ưa chuộng

Chậu bưởi như thế này có giá giao động từ 5-7 triệu đồng

Còn đây là những chậu bưởi dao động 3-5 triệu đồng

Đây là cây bưởi thế đang được thương lái rao bán 35 triệu đồng



Theo Tin-ảnh-video: Tuấn Minh (NLĐO)