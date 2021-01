An Khê trồng khảo nghiệm 5 ha cây dược liệu

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai Dự án trồng khảo nghiệm một số cây dược liệu trên diện tích 5 ha tại 4 xã: Thành An, Song An, Xuân An, Tú An.

Người dân xã Song An (thị xã An Khê) trồng khảo nghiệm cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, diện tích cây dược liệu trồng khảo nghiệm gồm: 2 sào đẳng sâm, 5 sào thiên môn đông, 4 sào cát cánh, 2 sào đương quy và 2 sào cỏ ngọt. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500,6 triệu đồng, trong đó, thị xã hỗ trợ 305 triệu đồng, còn lại người dân đóng góp. Ngoài ra, người dân được hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu.

NGỌC MINH