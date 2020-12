Phú Thiện tổ chức phiên chợ nông sản an toàn năm 2020

(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-12, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức phiên chợ nông sản an toàn huyện Phú Thiện năm 2020.





Quang cảnh lễ khai mạc phiên chợ nông sản an toàn huyện Phú Thiện năm 2020. Ảnh: Hoa Mai

Tham gia phiên chợ có 19 gian hàng của 10 xã, thị trấn, các hội, đoàn thể và các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện bày bán các mặt hàng là thế mạnh của địa phương đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao như: gạo, chả cá thác lác, thịt bò một nắng, thịt heo một nắng, trứng gia cầm, mật ong, trái cây sấy, rau sạch… Ngoài ra, phiên chợ còn có một sản phẩm khác như: thổ cẩm địa phương, hàng mỹ nghệ...



Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn, phiên chợ đã góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn đến người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng mua sắm, sử dụng nông sản an toàn, đáng tin cậy, đặc biệt là sản phẩm gạo Phú Thiện. Qua đó, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, góp phần quảng bá, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản trên địa bàn huyện.



Sau hơn 1 ngày diễn ra, phiên chợ đã thu hút gần 10 ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm.



HOA MAI