Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn; đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ năm 2022 trở đi.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Ngày 29/12, phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn; đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ năm 2022 trở đi.



Bên cạnh đó là mục tiêu bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với mặt bằng của khu vực và thế giới; trong đó phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp.



Phấn đấu tăng trưởng trên 6,5% hoặc cao hơn



Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến tại hội nghị; hoàn chỉnh báo cáo các dự thảo Nghị quyết 01, 02 trình Thủ tướng ký ban hành để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.



Đánh giá kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu kép được thực hiện thành công, vĩ mô ổn định, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất, phát triển văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, quốc phòng, an ninh đảm bảo, đặc biệt là thành công trong đối ngoại.



Chủ đề hành động của Chính phủ năm 2021 là: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển”. Trên tinh thần đó, Chính phủ thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo trước hết là tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới. Tinh thần là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức.



Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, triển khai sớm từ đầu năm. Trước hết là tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.



"Chính sự đoàn kết, tự hào dân tộc, tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả hệ thống chính trị và toàn dân sẽ tạo động lực chính đưa đất nước vươn lên, thu hẹp khoảng cách phát triển của khu vực và thế giới"-Thủ tướng nhấn mạnh.



Để phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững thì phải duy trì nền tảng vĩ mô ổn định, bền vững. Theo Thủ tướng, không được để lạm phát cao và các cân đối lớn của quốc gia phải được giữ gìn, vun đắp; tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô đã dày công gây dựng, nhất là trong 5 năm qua.



Trước tình hình thực tế về yêu cầu phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn; đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ năm 2022 trở đi.



Phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp



Bên cạnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế về số lượng, Thủ tướng nhấn mạnh phải gắn chặt với nâng cao chất lượng tăng trưởng và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế.



"Tinh thần đặt ra là bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với mặt bằng của khu vực và thế giới; trong đó phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả," Thủ tướng nhấn mạnh.



Nhấn mạnh vai trò của đột phá về kết cấu hạ tầng, yếu tố tạo nên kiềng ba chân, Thủ tướng cho biết, sau hội nghị này, sẽ phát lệnh khởi công một số công trình giao thông trọng điểm, liên vùng…



Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Các bộ, địa phương chú trọng đổi mới quản trị quốc gia, tiếp tục xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương.



Thủ tướng lưu ý, các địa phương phải làm ngay 2 việc, một là mặt bằng cho phát triển sản xuất, thứ hai là nguồn nhân lực để đón dòng đầu tư mới.



Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội và mọi thành quả của công cuộc đổi mới đều là vì nhân dân, phục vụ nhân dân.



Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, chú trọng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng.



Bên cạnh phát triển kinh tế- xã hội, Thủ tướng lưu ý đến vấn đề môi trường. Theo Thủ tướng, cần chú trọng vấn đề phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện đồng bộ, hài hòa các mục tiêu của tam giác phát triển bền vững: Kinh tế, xã hội, môi trường.



Tinh thần đặt ra là kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm; không để tình trạng tăng trưởng nhanh nhưng phải trả giá đắt vì ô nhiễm môi trường để con cháu chúng ta sau này phải gánh chịu. Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch phát động trồng 1 tỷ cây xanh.



Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, “một hệ thống gần dân, lắng nghe, phục vụ dân từ công an xã đến cán bộ trung cấp, cao cấp của huyện, tỉnh và các bộ, ngành.”



Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, trong đó các loại tội phạm phòng, chống cháy nổ dịp Tết, trước hết giảm hẳn tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước và tai nạn giao thông.



Lo cho dân đón Tết, không được lơ là phòng, chống dịch



Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 20/1/2021.



Về đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị không được lơ là trong phòng, chống COVID-19, quản lý thị trường ổn định, bảo đảm cung cầu hàng hóa Tết, đặc biệt là không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, không sử dụng xe công, tiền công vào hoạt động lễ hội, vui chơi.



Các bộ, đặc biệt các địa phương rà soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người yếu thế, vùng khó khăn, vùng thiên tai.



Để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng kêu gọi, hãy “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, tiếp tục phát huy bản lĩnh, khí chất của người Việt Nam và áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào đời sống, sản xuất kinh doanh.

Theo TTXVN/Vietnam+