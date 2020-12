Nhà vườn Pleiku thận trọng với hoa Tết

(GLO)- Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tất bật chăm sóc hoa Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thời tiết không mấy thuận lợi nên số lượng người trồng hoa và quy mô các vườn hoa năm nay giảm đáng kể.





Gắn bó với nghề trồng hoa cúc gần 20 năm, nhưng năm nay, gia đình ông Hoàng Văn Hải (tổ 8, phường Thắng Lợi) chỉ trồng khoảng 1.300 chậu hoa cúc, giảm gần một nửa so với năm trước. Ông cho hay: “Tôi tìm hiểu qua các mối bán hoa hàng năm và thấy lượng hoa khách hàng đặt đã giảm gần một nửa, nguyên nhân do ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Vì thế, tôi đoán nhu cầu tiêu thụ hoa trong dịp Tết năm nay sẽ giảm nên đã chủ động thu hẹp quy mô xuống giống”.

Ông Hoàng Văn Hải (tổ 8, phường Thắng Lợi) chăm sóc vườn hoa của gia đình. Ảnh: Khánh Phong



Trao đổi về tình hình trồng hoa Tết, bà Ngô Thị Hải Xuân-Chủ tịch Hội nông dân phường Thắng Lợi-thông tin: Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nên nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn phường không dám trồng nhiều vì sợ tiêu thụ không được. Năm ngoái, các hộ trồng hơn 11 ngàn chậu hoa cúc thì năm nay số lượng hoa giảm hơn 2.000 chậu. Hy vọng thời tiết thuận lợi để người dân có được mùa hoa thành công.



Không chỉ các hộ dân trồng hoa cúc gặp khó, mà các nhà vườn trồng hoa lay ơn tại xã Trà Đa, An Phú cũng giảm diện tích so với mọi năm. Gia đình ông Nguyễn Văn Phú (thôn 1, xã Trà Đa) là một trong những hộ khá thành công với nghề trồng hoa lay ơn từ nhiều năm nay. Ông cho biết: Để hoa phát triển tốt, ngoài thời tiết thuận lợi, người trồng phải cung cấp đầy đủ nước, phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại, làm giàn chống đổ cho cây...

“Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, những năm qua, hoa lay ơn của gia đình tôi luôn đạt chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng. Ước tính, 1 sào hoa cho thu nhập trung bình 12-15 triệu đồng/vụ. Riêng vụ hoa Tết năm nay, vì sợ lượng hoa tiêu thụ trên thị trường sẽ giảm nên gia đình chỉ xuống giống khoảng 7 sào, giảm gần 4 sào so với vụ hoa năm ngoái”-ông Phú bộc bạch.



Anh Mai Văn Thương (thôn 1, xã Trà Đa) chăm sóc vườn hoa lay ơn của gia đình. Ảnh: Khánh Phong

Anh Mai Văn Thương (thôn 1, xã Trà Đa) cho biết: Từ năm 2011 đến nay, mỗi vụ hoa Tết, gia đình anh trồng 6-8 sào hoa lay ơn, thu lời 10-12 triệu đồng/sào. Năm nay, gia đình anh chỉ trồng tập trung một loại hoa lay ơn để phục vụ thị trường Tết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn này là do anh nhận định thị trường sẽ ảm đạm do khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, tại thôn 1, hiện có hơn 30 hộ dân đang bắt tay vào trồng hoa Tết.

“Giống hoa đưa vào trồng có nhiều loại nên giá mua giống cũng khác nhau, có loại 300 ngàn đồng/kg giống có loại 70 ngàn đồng/kg... Riêng nhà tôi chọn loại 300 ngàn/kg giống để trồng. Người trồng hoa ở thôn luôn mong muốn thời tiết thuận lợi, giá cả cao để kiếm thêm thu nhập”-anh Thương chia sẻ.



Theo bà Nguyễn Thị Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Đa, nghề trồng hoa lay ơn ở thôn 1 và thôn 5 mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Hiện nay, người dân đã xuống giống gần 14 ha hoa lay ơn vụ Tết, giảm hơn 2 ha so với năm trước. Đây là loại cây trồng triển vọng, được UBND xã định hướng khuyến khích mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Xã đã tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nói chung và nghề trồng hoa lay ơn nói riêng để nâng cao thu nhập cho người dân.



“Năm ngoái, 1 sào đất trồng hoa, bà con thu được 15 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Vì vậy, người trồng hoa đang rất trông chờ mùa hoa Tết năm nay sẽ được mùa, được giá giúp gia đình có thêm thu nhập, đón một cái Tết đủ đầy”-Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Đa cho biết thêm.



KHÁNH PHONG