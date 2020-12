Mở hướng trồng lan Vũ nữ

Với việc liên kết trồng hoa lan Vũ nữ xuất khẩu, nhiều hộ nông dân ở xã Tân Thành (Ðức Trọng) đã có vườn hoa khoe sắc vàng đem lại thu nhập ổn định.



Trồng lan Vũ nữ đem lại thu nhập cao cho nhiều gia đình ở Tân Thành



Theo chân Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, ông Nguyễn Thanh Sơn, chúng tôi đến tham quan vườn lan Vũ nữ vừa bung nở ở Tân Thành, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi một màu vàng rực. Ông Sơn cho biết, hiện lan Vũ nữ đang được phát triển ở địa phương và là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.



Gia đình ông Nguyễn Văn Giảng (thôn Tân Hưng) cũng như nhiều hộ nông dân khác, trước đây gia đình ông chủ yếu canh tác cà phê. Do loại cây này hay bị biến động bởi giá cả, mất mùa, nên năm 2017, ông Giảng đã tìm hiểu và đăng ký trở thành đối tác liên kết mô hình trồng hoa lan Vũ nữ xuất khẩu với Công ty Hoa Mặt Trời trên diện tích 7 sào.



Sau một thời gian chuẩn bị nhà lưới và được phía đối tác hỗ trợ kỹ thuật, ông Giảng đã nhập những chậu lan Vũ nữ đầu tiên. Toàn bộ hệ thống vườn trồng hoa được áp dụng hệ thống tưới tự động, mặt đất được phủ một lớp màng lưới để ngăn côn trùng, cỏ dại. Các chậu hoa cũng được đưa lên cao, cách mặt đất khoảng 0,5 m bằng hệ thống giá đỡ. Sau khoảng 8-9 tháng, cây lan Vũ nữ bắt đầu ra hoa.



Ông Giảng cho biết, trồng lan Vũ nữ không khó lắm, lại rất nhàn, với điều kiện khí hậu tại địa phương, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Nếu cây bị bệnh thì báo cáo công ty để công ty hỗ trợ xử lý. So với các loại cây trồng khác, hiệu quả kinh tế của lan Vũ nữ rất cao do có khá nhiều ưu điểm, cây trồng một lần và thu hoạch quanh năm, thời gian cho thu hoạch là hơn 9 năm. Sau 2 năm trồng lan Vũ nữ, diện tích lan Vũ nữ của gia đình đã cho thu hoạch ổn định. Dù năm nay diễn ra dịch COVID-19 nhưng công ty vẫn mua giá bán bình quân cành loại A 12.000 đồng, loại B 9.000 đồng, loại C 6.000 đồng. Trừ các chi phí xe vận chuyển, công ty phân loại…; trung bình mỗi cành hoa lợi nhuận khoảng 6.000 đồng.



Chị Nguyễn Thị Thanh Hợp (thôn Tân Hòa) chia sẻ, cuộc sống khó khăn, chồng chị phải đi làm thuê cho Công ty TNHH Hoa Mặt Trời, cũng chính nhờ cơ duyên ấy mà chị biết đến việc trồng hoa lan Vũ nữ. Chị được Công ty TNHH Hoa Mặt Trời cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng, được chuyển giao kỹ thuật trồng lan Vũ nữ, đặc biệt, công ty liên kết với nông dân để tiêu thụ sản phẩm.



Chị Hợp cho biết: “Đối với lan Vũ nữ là một cây trồng mới mẻ. Mặt khác, trồng lan Vũ nữ đòi hỏi vốn bỏ ra ban đầu lớn để làm nhà lưới, nhà kính, làm giàn, hệ thống phun sương, giá thể... Với diện tích 1 sào đất, gia đình tôi phải đầu tư 700 triệu đồng. Bằng quyết tâm cao để thực hiện ước mơ làm giàu, vì vậy, khi có cơ hội liên kết với công ty, được ký hợp đồng cung cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm nên tôi mạnh dạn bán 9 sào cà phê và vay thêm ngân hàng để đầu tư trồng lan Vũ nữ. Đến nay, quyết định đó đã đem lại hiệu quả”.



Được biết, lan Vũ nữ đang được nhiều người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Hiện nay, ngoài gia đình ông Giảng, chị Hợp thì nhiều hộ gia đình khác trong xã đang bắt đầu trồng. Họ tới tham quan, học hỏi cách làm, đồng thời có hướng liên kết với Công ty TNHH Hoa Mặt Trời để sản xuất hoa lan Vũ nữ. Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, thời gian tới Hội Nông dân khuyến khích những hộ gia đình có điều kiện đầu tư vào loại cây trồng này để phát triển kinh tế gia đình, tiến tới thành lập tổ hợp tác sản xuất lan Vũ nữ, đây cũng đang là hướng đi mới của một số nông hộ tại xã.



Để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, Hội Nông dân xã Tân Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu nông sản. Từ đó đưa nông nghiệp Tân Thành có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập đời sống của người nông dân không ngừng được nâng lên. Qua đó, cũng đã góp phần đáng kể cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. “Tuy nhiên, mô hình này không dễ nhân rộng bởi chi phí đầu tư cao cũng như kỹ thuật canh tác còn khá mới với bà con nông dân địa phương. Nếu hộ dân nào muốn đầu tư cần phải tìm hiểu thật kỹ và liên kết được đầu mối tiêu thụ ổn định”, ông Sơn cho hay.



Về với Tân Thành hôm nay, những diện tích cà phê già cỗi, diện tích lúa một vụ và một số loại cây trồng kém hiệu quả khác đang dần được thay thế bằng những giống cây trồng mới khác. Trên địa bàn, diện tích nhà lưới, nhà kính với hệ thống tưới phun tự động theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không ngừng mọc lên. Nhiều loại giống cây trồng mới cũng đã bén rễ và tạo thu nhập cao cho người dân địa phương.

Theo HOÀNG YÊN (LĐ online)