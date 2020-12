Gia Lai: Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 92,4 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 21-12, Hội đồng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.





Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo đó, dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2020 được hơn 92,4 tỷ đồng, đạt 86,53% so với kế hoạch. Nguyên nhân số thu đạt thấp so với kế hoạch là do số đăng ký kế hoạch nộp tiền đầu năm của các cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh và số dự kiến điều phối của Quỹ Trung ương tương đối cao. Mặt khác, tình hình hạn hán kéo dài, mưa muộn, nguồn nước suy giảm nên sản lượng điện, nước thương phẩm của các cơ sở sử dụng DVMTR thấp.



Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch thu, chi và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; dự kiến số thu tiền DVMTR là hơn 95 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với số thu năm 2020.

MINH NGUYỄN