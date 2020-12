Gạo ST25 tiếp tục được vinh danh tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020, diễn ra tại Mỹ.



Ngày 4-12, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, gạo ST25 của Việt Nam đã đạt giải Nhì tại cuộc thi World’s best rice contest 2020 - Gạo ngon nhất thế giới năm 2020.



Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo thế giới lần thứ 12 - World rice conference 12th , diễn ra từ ngày 1 đến 3-12-2020 tại Mỹ.



Theo đó, kết quả gạo ST25 của Việt Nam và gạo của Thái Lan là 2 loại gạo được vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc, gạo của Thái Lan đạt giải Nhất, gạo ST25 của Việt Nam đạt giải Nhì, giải Ba thuộc về gạo của Campuchia.



Gạo ST25 do nhóm nghiên cứu gồm Anh hùng Lao động - Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương lai tạo thành công từ giống lúa ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.



Năm 2019, gạo ST25 giành giải Nhất cuộc thi World’s best rice contest 2019 - "Gạo ngon nhất thế giới 2019”, được tổ chức tại Manila, Philippines.

Theo TUẤN QUANG (SGGPO)