Cơ hội kết nối, giao thương nông sản an toàn

(GLO)- Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I do Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút khá đông khách tham quan, mua sắm. Khi ra về, ai cũng cầm trên tay ít nhất 1 món hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà mình tin tưởng chọn mua. Đây được xem là nơi kết nối, giao thương lý tưởng.





Sáng 3-12, tại đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh khai mạc Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I. Tham gia phiên chợ có 40 gian hàng của 17 Hội Nông dân cấp huyện với nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP cấp tỉnh do hội viên, nông dân làm ra.



Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng



Có mặt tại phiên chợ, chị Hoàng Thị Cẩm Vân (tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết, chị là khách hàng thường xuyên ở các hội chợ. Lần nào cũng vậy, chị chọn mua rau, củ, quả, thịt bò về bảo quản để dùng cho cả tuần. Theo chị, giá các loại hàng hóa ở đây tuy đắt hơn chút đỉnh so với ở chợ nhưng bảo đảm an toàn.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm (tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho rằng: “Không khí mua bán tại phiên chợ thật vui. Khách hàng được giải thích cặn kẽ về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Đặc biệt, mặt hàng trái cây ở đây tươi ngon”.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Hội Nông dân huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang



Hội Nông dân huyện Kbang đem đến phiên chợ lần này những sản phẩm đặc trưng của địa phương như: các loại dược liệu, rau, củ, cam, quýt của xã Sơn Lang. Ông Hồ Viết Cảm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kbang-cho biết: Tham gia phiên chợ, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm sạch. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình.

Trong ngày đầu tiên, có nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm tại gian hàng chúng tôi. Đặc biệt, cam, quýt Sơn Lang được nhiều khách hàng lựa chọn. Trong buổi sáng, chúng tôi đã bán hơn 50 kg cam, quýt. Mong rằng thời gian tới, việc tiêu thụ nông sản của nông dân Kbang sẽ thuận lợi hơn vì được nhiều người tiêu dùng biết đến.



Cơ hội tiếp cận thị trường



Bà Đậu Thị Hoàng-chủ cơ sở sản xuất và nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo HT (TP. Pleiku) cho hay: Sản phẩm của cơ sở được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Tham gia phiên chợ lần này, cơ sở của bà Hoàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng để giới thiệu đến du khách và người tiêu dùng.

“Đây là dịp để chúng tôi quảng bá sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. Trong ngày đầu tiên, nhiều khách hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi”-bà Hoàng nói.

Mặt hàng trái cây được nhiều khách hàng lựa chọn tại Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I. Ảnh: Thảo Nguyên



Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Hoài Trương-Chư Sê tham gia phiên chợ với các sản phẩm từ cây sa chi. Bà Mai Thị Thủy-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc HTX-cho biết: Chúng tôi đưa đến phiên chợ các sản phẩm: hạt sa chi rang sấy, bột ngũ cốc sa chi, viên nang sa chi uống bổ dưỡng, dầu sa chi... để tiếp cận gần hơn với khách hàng, từ đó có thể nắm bắt thị hiếu tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm dầu sa chi được đánh giá cao và được khách hàng mua nhiều nhất.

“Trước sự tin tưởng của khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng các sản phẩm mang nhãn hiệu sa chi Chư Sê để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng”-bà Thủy chia sẻ.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho hay: Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giúp kết nối thị trường, góp phần thúc đẩy nông nghiệp vượt qua khó khăn. Ngoài mục đích quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản của địa phương, của hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phiên chợ góp phần nâng cao nhận thức của nông dân và người tiêu dùng trong việc nhận biết và lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.



“Tại một số địa phương như: Chư Păh, Đak Đoa, Chư Pưh… các phiên chợ nông sản được duy trì thường xuyên với nhiều hiệu ứng tích cực. Tại phiên chợ nông sản lần này, Hội Nông dân không mời những doanh nghiệp, cơ sở lớn mà chỉ tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân, chủ yếu là những hộ sản xuất nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện để làm công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản ra thị trường. Đây là dịp để họ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất; qua đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tìm kiếm thị trường tiêu thụ”-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin.

NGỌC SANG-THẢO NGUYÊN