Bình Định: Nông dân các làng trồng hoa tích cực chuẩn bị vụ Tết

Còn gần hai tháng là đến tết Nguyên đán Tân Sửu, các nhà vườn trồng hoa tại Bình Định đang tích cực chăm sóc cây để cho ra những chậu hoa đẹp phục vụ thị trường.





Ông Huỳnh Thúc Thắng, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) chăm sóc vườn hoa cúc Nhật chuẩn bị phục vụ Tết. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)



Mặc dù năm nay thời tiết bất lợi do bão lũ xảy ra liên tục nhưng các làng trồng hoa cúc, hoa mai tại tỉnh Bình Định không bị ảnh hưởng nhiều.



Hiện nông dân đang tích cực chăm sóc hoa, thực hiện các công đoạn cuối cùng để cho ra những chậu hoa đẹp nhất phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu.



Khi thời tiết cuối năm thuận lợi cũng là lúc ông Phan Văn Sáu, làng mai truyền thống Thanh Liêm, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) tích cực chăm sóc vườn hoa mai của mình để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán năm nay.



Vườn mai của ông Sáu trồng quanh năm với trên 10.000 chậu, nhưng để chuẩn bị bán Tết ông tập trung chăm bón, tạo cảnh cho gần 7.000 chậu mai có thể tung ra thị trường năm nay. Hiện nay, công đoạn cắt tỉa cành nhánh đã xong, chỉ còn chờ đến cuối tháng 11 âm lịch sẽ lặt lá mai để hoa bung nở.



Ông Phan Văn Sáu cho biết, hiện nay lá mai đã chuyển từ màu xanh tươi sang vàng, chứng tỏ lượng hoa, nụ đã đến giai đoạn hoàn thiện. Công việc chính bây giờ của ông là giữ độ ẩm cho cây, kiểm soát dịch bệnh, sâu hại.



Ông Sáu tập trung bón phân hữu cơ để tạo sự căng tròn cho búp, đồng thời phun thuốc bảo vệ cây mai từ chế phẩm sinh học.



“Năm nay nhuận một tháng nên lá mai già sớm hơn. Để khắc phục điều này các nhà vườn trồng mai như tôi đang tích cực chăm sóc bằng cách bón thêm phân, phun thuốc để bảo vệ nụ, giúp lá không rụng” - ông Sáu nói.



Thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng của miền Trung, nơi này có đến gần 1.500 hộ trồng mai, tổng diện tích 145ha với trên 1,6 triệu chậu hoa lớn nhỏ. Nay là thời điểm dồn sức để chăm hoa mai kịp bán Tết nên người nông dân “ăn ngủ” ngay tại vườn.



Nhiều chủ vườn còn thuê thêm lao động, tỉ mỉ chăm sóc, tạo dáng để cho ra những chậu mai đẹp nhất bán Tết.



Ông Nguyễn Xuân Hà, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) cho biết, hiện nay ông đang tích cực chăm sóc cho vườn mai của mình chuẩn bị bán vụ Tết. Để kịp giao hoa cho khách đã đặt hàng, ông Hà tập trung ở khâu chỉnh đọt, tạo tán cây, sửa cành, nhánh và phun thuốc ngừa sâu bệnh.



Trong khi đó, người trồng hoa cúc tại tỉnh Bình Định năm nay có vẻ e dè, thấp thỏm hơn khi nhiều chủ vườn quyết định giảm số lượng chậu. Nguyên nhân vì lo không có đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.



Với số lượng trồng ít hơn mọi năm nên các chủ vườn tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng hoa với hy vọng bán được giá cao.



Ông Huỳnh Thúc Thắng, phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn) cho biết, năm nay ông giảm từ 20-30% số lượng hoa cúc so với vụ Tết năm ngoái. Đến nay, công đoạn chăm sóc hoa cúc đã hoàn thành được trên 80%. Cây hoa đang phát triển tốt, hơn 10 ngày nữa ông sẽ thực hiện việc cắm cọc để giữ cây không bị ngã.



Còn chị Nguyễn Thị Lệ Thu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn) năm nay trồng trên 500 chậu hoa cúc, giảm 200 chậu so với vụ Tết Nguyên Đán năm 2019.



Chị Thu cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi không quá lạnh nên cây hoa cúc hiện đang phát triển tốt, lá không bị héo. Mỗi ngày chị tưới nước hai lần, bơm thuốc và bón phân một lần. Đặc biệt ở giai đoạn này, chị khẩn trương cắm cọc quanh chậu để giữ hoa không bị ngã.



Còn gần hai tháng là đến tết Nguyên đán Tân Sửu, các nhà vườn trồng hoa tại Bình Định đang tích cực chăm sóc cây để cho ra những chậu hoa đẹp phục vụ thị trường. Qua một năm nhiều thiên tai, dịch bệnh, giờ đây nông dân đang đặt niềm tin thắng lợi ở vụ hoa Tết năm nay.

Theo Tường Quân (TTXVN/Vietnam+)