Người trồng dưa hấu ở Chư Prông chịu thiệt hại kép vì mất mùa, mất giá

(GLO)- Thời điểm này, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang vào vụ thu hoạch dưa hấu. Tuy nhiên, nông dân đang chịu thiệt hại kép vì mất mùa, mất giá.

Những ngày cuối tháng 11, các hộ trồng dưa hấu ở Chư Prông đang vào vụ thu hoạch. Gặp những người từ Bình Định lên Chư Prông thuê đất trồng dưa, họ cho biết: Những năm trước, mỗi ha dưa hấu đầu tư bình quân 70-80 triệu đồng, sản lượng khoảng 25-35 tấn. Với giá bán tại ruộng 5.000-7.000 đồng/kg, mỗi ha dưa hấu đem về gần 100 triệu đồng.

Vụ dưa năm nay, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và thu nhập của người trồng dưa. Trung bình năng suất dưa năm nay chỉ đạt khoảng 15-17 tấn/ha, thậm chí nhiều ruộng dưa năng suất chỉ đạt 7-10 tấn/ha.

Người trồng dưa hấu tại huyện Chư Prông chịu thiệt hại vì mất mùa, mất giá. Ảnh: Hà Phương



Vụ dưa năm nay, nhiều hộ trồng dưa tại các xã: Ia Lâu, Ia Púch, Ia Piơr và Ia Ga phải trồng 2 lần, chi phí gấp đôi nhưng năng suất giảm gần 50% so với năm ngoái. Ông Nguyễn Hữu Phú (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thuê 3 ha đất tại xã Ia Lâu trồng dưa hấu nhưng năng suất chỉ đạt khoảng 10 tấn/ha. Thêm nữa, do thu hoạch sớm nên ông Phú chỉ bán được với giá 3.800 đồng/kg. Trừ chi phí tiền thuê đất, thuê nhân công, giống và phân bón, gia đình ông lỗ hơn 60 triệu đồng.



Ông Lê Đức Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: “Trên địa bàn xã có hơn 70 ha dưa hấu, hầu hết là người dân ở tỉnh Bình Định lên thuê lại đất để trồng. Năm nay, thời tiết mưa nhiều gây ngập úng, dẫn đến dưa hấu mất mùa làm cho người trồng dưa gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền xã vận động người dân tập trung thu hoạch dưa hấu để thu hồi vốn, kịp thời làm đất để gieo trồng vụ tiếp theo. Thời gian tới, UBND xã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn người dân trồng đúng thời điểm, nhằm hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra”.



Là người có hơn 15 năm lên Gia Lai thuê đất trồng dưa, ông Nguyễn Tiến Doãn (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) than thở: “Năm nay, dưa mất mùa, mất giá nên tiền bán dưa không đủ bù tiền mua phân bón. Với giá dưa chưa đến 4.000 đồng/kg, tính ra trung bình 1 sào dưa, người trồng lỗ gần 10 triệu đồng vốn đầu tư; chưa tính công chăm sóc và tiền thuê đất khoảng 1,3 triệu đồng/sào”.

Ông Nguyễn Hữu Phú (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) than thở vì dưa mất mùa, mất giá nên thu không đủ bù tiền mua phân bón. Ảnh: Hà Phương



Là thương lái chuyên mua dưa hấu trên địa bàn tỉnh đưa đi các nơi khác tiêu thụ, bà Lê Thị Phúc (quê Bình Định) thở dài nói: “Cách đây gần 2 tuần, vợ chồng tôi đi xem các ruộng dưa sắp đến thời điểm thu hoạch và chốt giá 4.500-6.000 đồng/kg. Nhưng 1 tuần nay, tôi liên lạc với bạn hàng ở ngoài Bắc thì họ nói là bên Trung Quốc không nhập hàng nữa do tình hình dịch bệnh, giờ không biết bán ở đâu. Riêng địa bàn 2 xã Ia Lâu và Ia Piơr, tôi đã đặt cọc tiền trước cho các hộ trồng dưa hơn 200 triệu đồng. Mấy ngày nay, các hộ trồng dưa gọi điện liên tục hối thúc lên cắt dưa và sẵn sàng hạ giá bán xuống còn 4.000 đồng/kg nhưng nếu cắt dưa thì tôi không biết bán ở đâu vì các mối mua hàng của tôi nói không nhập dưa nữa nên tôi đành phải mất tiền đặt cọc”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho biết: “Toàn huyện có gần 200 ha dưa hấu, tập trung tại các xã: Ia Lâu, Ia Púch và Ia Ga. Tâm lý của người dân trồng dưa chỉ cần trúng một vụ thì sẽ bù cho những vụ thất bại trước nên người dân vẫn tiếp tục trồng dưa mà bỏ qua những khuyến cáo của địa phương. Thời gian tới, Phòng sẽ tham mưu giúp UBND huyện quy hoạch vùng trồng dưa hấu theo hướng chuyên canh”.

HÀ PHƯƠNG