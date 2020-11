Kbang hỗ trợ nông dân tiêu thụ rau quả

(GLO)- Thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đoàn Kết (xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã kết nối với một số tổ sản xuất rau an toàn trên địa bàn để cung ứng sản phẩm cho các siêu thị ở khu vực miền Trung. Hướng đi này mở ra kênh tiêu thụ sản phẩm ổn định, giúp các hộ trồng rau yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.



Ông Hoàng Văn Biên (xã Đak Hlơ, huyện Kbang) đóng gói rau quả cung ứng cho siêu thị. Ảnh: Ngọc Minh



Thông qua Dự án hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng khó khăn, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, từ đầu tháng 10-2020 đến nay, HTX Đoàn Kết đã đứng ra làm đầu mối cung ứng các loại rau củ quả cho chuỗi siêu thị thuộc Tập đoàn ở tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế và TP. Đà Nẵng. Các sản phẩm cung ứng chủ yếu là dưa leo, đậu cô ve, cà chua, cà ngọt và khổ qua.

Ông Nguyễn Thanh Trung-Giám đốc HTX-cho hay: “Theo hợp đồng thỏa thuận giữa HTX với đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam, vào các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần, HTX sẽ cung ứng trên 1 tấn rau quả/ngày cho 4 siêu thị ở khu vực miền Trung. Nhu cầu cao, trong khi các thành viên chưa đáp ứng đủ số lượng sản phẩm nên HTX đã liên kết với một số tổ sản xuất rau ở các xã: Nghĩa An, Đak Hlơ, Kông Pla và thị trấn Kbang”.



Được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng HTX Đoàn Kết hướng dẫn, 4 hộ dân tại thôn 2 (xã Đak Hlơ) đã liên kết lại thành tổ sản xuất, cung ứng rau an toàn. Ông Hoàng Văn Biên (thôn 2) chia sẻ: Khi tham gia dự án, các hộ được hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn và cách thu hái, bảo quản, đóng gói sản phẩm. Ngoài ra, người dân cũng được cung cấp thông tin về quy cách sản phẩm như quả khổ qua, dưa leo, đậu cô ve phải thẳng, không cong vẹo; cà chua không bị đốm đen hoặc bị nứt, độ chín đạt 70%; cà ngọt vỏ sáng, không quá non hay quá già…

“Bán hàng cho siêu thị, bà con yên tâm sản xuất. Siêu thị cũng mua sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường 20-30%”-ông Biên phấn khởi nói.



Bà Phạm Thị Thùy Nhung-Giám đốc Chương trình phát triển nông nghiệp (Tập đoàn Central Retail Việt Nam) cho biết: Kbang là địa phương thứ 8 mà Tập đoàn triển khai chương trình hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn bằng cách tiêu thụ nông sản. Tập đoàn cũng định hướng người dân trồng trọt, chăn nuôi, sau đó bao tiêu sản phẩm.



Theo bà Nhung, hiện Tập đoàn đang hỗ trợ người dân Kbang tiêu thụ 5 loại rau củ quả. Những sản phẩm này được người dân trong huyện sản xuất nhiều, chủ động được cả về chất lượng và số lượng, nhất là khi vận chuyển ít bị hư hao.

“Nhằm giúp người dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chúng tôi hướng dẫn họ làm chỉ dẫn địa lý, tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao thương hiệu. Sau khi người dân làm quen với việc cung ứng 5 loại rau củ quả cho siêu thị, Tập đoàn sẽ mở rộng tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp khác gắn với thế mạnh của huyện Kbang”-bà Nhung thông tin.



Khi cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho siêu thị, các hộ trồng rau ở huyện Kbang được hướng dẫn quy trình sản xuất và bảo quản rau củ quả theo quy cách yêu cầu. Ảnh: Ngọc Minh



Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: Kbang có đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thích hợp để trồng các loại rau củ quả. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm; triển khai mô hình trồng rau theo hướng VietGAP tại xã Đông.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn, trồng rau theo hướng VietGAP cho người dân; nhân rộng mô hình trồng rau VietGAP, hữu cơ; liên hệ với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”-ông Tình cho hay.

NGỌC MINH